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Ayı ikram edilen balı, kutusuyla götürdü

Tunceli'de bir kişi, bahçesine gelmeyi alışkanlık haline getiren ayıya kutuyla bal ikram etti, ayı ise balı biraz yedikten sonra kutuyu da alıp götürdü.

Ayı ikram edilen balı, kutusuyla götürdü

21 Ağustos 2017 15:31
Ayı ikram edilen balı, kutusuyla götürdü - Tıkla İzle

Pülümür ilçesi Kırmızıköprü köyünde ikamet eden Caner Canerik'in bahçesine ayılar dadandı. Bir süredir geceleri bahçeye gelen ayı, fasulye ve elmaları tüketti. Ayının halen bahçeye geldiğini gören Canerik, son olarak yemesi için kutuyla bal bıraktı. Bahçeye gelen ayı balı bir süre yedikten sonra kutuyla birlikte götürdü. Caneri ise o anları kendi kamerası ile görüntüledi.

Dağlık bölgelerde yiyeceksiz kalan hayvanların, artık yerleşim olan köylere gelmeye başladığını aktaran Caner Canerik, "Bizim köyümüz de bunlardan bir tanesi. Benim bulunduğu yerde ayılar sürekli geliyor. Daha önceden çok fazla bahçenin içerisine girmiyordu ama alt bahçe var oraya gelip sürekli fasulye yiyorlardı. Bir süredir bahçenin arasında dolaşan hayvanları otların arasından da olsa izliyordum, müthiş heyecanlı bir şey" dedi.
Bölgede vahşi yaşamın olduğunu ve bunlara sahip çıkılması gerektiğine değinen Canerik, "Ben bunu bir kez daha yaşadım. Neredeyse evin içine kadar girdiler. Herhangi bir şekilde ben zarar vermedim, onlardan da herhangi bir zarar görmedim. Oldukça ürkek canlılardı. Hem ikram etmek hem de onları biraz daha açıktan görmek için bal verdim" diye konuştu.

Ayı cinayetlerine dikkat çeken Canerik, "Onların dostluğunu da, postunu da istemeyelim. Kendi doğal alanlarında yaşamaya devam etsinler. Biz hayatı mümkün mertebe paylaşalım. Yükseklerde aç kaldıkları için aşağı iniyorlar, zarar vermek için inmiyorlar” ifadelerini kullandı.


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