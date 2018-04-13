Diğer
Kategoriler

Ayıları görmek için canlarını tehlikeye atıyorlar

Kars’ta vatandaşlar, havalarının ısınmasıyla birlikte karınlarını doyurmak için yavrularıyla birlikte çöplüğe inan ayıları görmek için canlarını tehlikeye atıyor.

Ayıları görmek için canlarını tehlikeye atıyorlar

13 Nisan 2018 10:17
Ayıları görmek için canlarını tehlikeye atıyorlar - Tıkla İzle

Kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayışında olan boz ayılar, yavrularıyla birlikte Sarıkamış çöplüğüne inmeye başladı. Ayıları görmek isteyen vatandaşlar ise Sarıkamış çöplüğüne akını ediyor. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan çöplüğe araçlarıyla gelen vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden ayıları izliyor.

Ayılar ile aralarında yaklaşık 10 metre mesafe bulunan vatandaşlar, bir de selfie çekiliyor. Gece geç saatlere kadar yiyecek arayan ayılar ise vatandaşları umursamıyor. Hemen yanı başlarında vatandaşların bulunmasından rahatsız olmayan ayılar, hem kendilerini hem de yavrularını doyuruyor.

Ayıları görmek için Sarıkamış çöplüğüne geldiğini ifade eden Muhammet Gökcan, "Ayıları izlemek için Sarıkamış çöplüğüne geldik. Doğal ortamlarında ayıları seyrediyoruz. Ailemle birlikte, bazen arkadaşlarla birlikte geliyoruz, izliyorum doğal ortamlarında, eğlenceli oluyor" dedi.

"Ayılara 10 metre yakınız"

Ayıların yanına kadar geldiklerini belirten Muhammet Gökcan, "Şuan gördüğünüz gibi yaklaşık 10 metre aramızdaki mesafe. Karanlık çökünce yaklaşık saat 20.30, 21.00 civarı inmeye başlıyorlar çöplüğe, herhalde onların yemek saati o civarda, karınlarını doyuruyorlar. Biz de karınlarını doyururken onları izliyoruz. Bizim için de bir keyif oluyor" diye konuştu.

Arkadaşları ile birlikte Sarıkamış çöplüğüne gelen Muhammet Gökcan, daha sonra araçtan inerek cep telefonu ile selfie çekildi. Gökcan ve arkadaşları bir süre ayıları izledikten sonra Sarıkamış çöplüğünden ayrıldı.

Öte yandan kış uykusundan uyanan ve çöplüğe inen ayıları görmek için Kars dışından da vatandaşlar geliyor. Yetkililer ise vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.  

Işık Çapanoğlu - Alper Yıldırım
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç