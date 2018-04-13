Ayıları görmek için canlarını tehlikeye atıyorlar

Kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayışında olan boz ayılar, yavrularıyla birlikte Sarıkamış çöplüğüne inmeye başladı. Ayıları görmek isteyen vatandaşlar ise Sarıkamış çöplüğüne akını ediyor. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan çöplüğe araçlarıyla gelen vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden ayıları izliyor.

Ayılar ile aralarında yaklaşık 10 metre mesafe bulunan vatandaşlar, bir de selfie çekiliyor. Gece geç saatlere kadar yiyecek arayan ayılar ise vatandaşları umursamıyor. Hemen yanı başlarında vatandaşların bulunmasından rahatsız olmayan ayılar, hem kendilerini hem de yavrularını doyuruyor.

Ayıları görmek için Sarıkamış çöplüğüne geldiğini ifade eden Muhammet Gökcan, "Ayıları izlemek için Sarıkamış çöplüğüne geldik. Doğal ortamlarında ayıları seyrediyoruz. Ailemle birlikte, bazen arkadaşlarla birlikte geliyoruz, izliyorum doğal ortamlarında, eğlenceli oluyor" dedi.

"Ayılara 10 metre yakınız"

Ayıların yanına kadar geldiklerini belirten Muhammet Gökcan, "Şuan gördüğünüz gibi yaklaşık 10 metre aramızdaki mesafe. Karanlık çökünce yaklaşık saat 20.30, 21.00 civarı inmeye başlıyorlar çöplüğe, herhalde onların yemek saati o civarda, karınlarını doyuruyorlar. Biz de karınlarını doyururken onları izliyoruz. Bizim için de bir keyif oluyor" diye konuştu.

Arkadaşları ile birlikte Sarıkamış çöplüğüne gelen Muhammet Gökcan, daha sonra araçtan inerek cep telefonu ile selfie çekildi. Gökcan ve arkadaşları bir süre ayıları izledikten sonra Sarıkamış çöplüğünden ayrıldı.

Öte yandan kış uykusundan uyanan ve çöplüğe inen ayıları görmek için Kars dışından da vatandaşlar geliyor. Yetkililer ise vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Işık Çapanoğlu - Alper Yıldırım

