Ekim ayı RedBull.com Ayın Genç Oyuncusu ödülünü kazanan Tofaş’tan Sırp oyuncu Vasilije Micic, gösterdiği etkili performans ile Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Kartal Özmızrak ve Berk Uğurlu gibi isimleri geride bırakmayı başardı. Genç guard, bu sezon şu ana kadar 14 sayı, 2.4 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarını tutturmayı başardı. Ekim ayındaki performanslarıyla Cedi Osman (13,25 verimlilik puanı) ikinciliği elde ederken, Okben Ulubay da (12.75 verimlilik puanı) üçüncü sırada yer aldı.

2010-2011 yılında kariyerine Mega Vizura takımıyla başlayan Micic, 2014-2015 sezonunda ise Alman ekibi Bayern Münih ile sözleşme imzaladı. 2014 yılında NBA draftına giren Micic, Philadelphia 76ers tarafından 2. tur 52. sıradan seçildi. Genç guard, geçtiğimiz yılı geçirdiği Kızılyıldız ile hem Sırbistan hem de Adriatic Ligi şampiyonluğunu elde etti.