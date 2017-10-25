Ayının kafası kutuya sıkıştı, işçiler kurtardı

Alınan bilgiye göre, Kiğı ilçesindeki barajda çalışan işçiler, kafası tenekeye sıkışan ayıyı fark etti. Ayı, yanına yaklaşan işçiler tarafından korkunca kaçmaya başladı. İşçilerin uzun kovalamacasının ardından, yakalanan ayının kafasındaki teneke kutu, pense ile kesilerek çıkarıldı. Kurtulan ayı doğal yaşam alanına doğru kaçtı.

Ayının kurtarılmasını anını cep telefonuna kaydeden baraj çalışanı Oğuz Başpehlivan, ayının barajın yemek artıklarının atıldığı bölgede yiyecek aramak için geldiğini daha sonra kafasının teneke kutuya sıkıştığını tahmin ettiklerini söyledi.

Barajın yamacında ayıyı fark ettiklerini belirten Başpehlivan, “Birkaç arkadaşımızla o bölgede kontrol yaparken ayının seslerini duyduk ve hemen sesin geldiği noktaya yöneldik. Ayının kafasını tenekeye sıkışmış halde bulduk. Ayı bizden korktuğu için sürekli kaçıyordu, bizde ayının yamaçtaki uçuruma doğru gitmemesini sağladık. Sonra ayı yorulunca bizde pense ile teneke kutuyu keserek ayının kafasını çıkardık” diyerek olayı anlattı.

Muhammet Ali Çiftçi

