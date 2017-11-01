Ayının öldürdüğü sanılan vatandaşı arkadaşı öldürmüş

Edinilen bilgiye göre, Ekim ayında Bolu’nun Mengen İlçesi Gözecik Köyü Ören Mahallesi’nde sabah saatlerinde mantar toplamak için ormanlık alana çıkan 73 yaşındaki Zeki Öztürk, uzun süre evine dönmeyince ailesi ve köylüler Öztürk’ü aramaya çıktı. Ormanda arama yapan köylüler ve Öztürk’ün ailesi köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan bir bölgede yaşlı adamın yüzü parçalanmış cesediyle karşılaştılar.

Ayı saldırısı sonucu öldüğü tahmin edilen Öztürk, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopside Öztürk'ün ensesinde saçma yarasına rastlandı.

Arkadaşını domuz zannederek vurmuş

Öztürk’ün ensesinde saçma izine rastlanmasının ardından derinleştirilen soruşturmada, Zeki Öztürk’ün ormana arkadaşı Mustafa Çetin ile birlikte gittiği tespit edildi. Gözaltına alınan Çetin, arkadaşını domuz zannederek av tüfeğiyle yanlışlıkla vurduğunu itiraf etti. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Mustafa Çetin, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Faruk Çidem

