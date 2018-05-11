Aykut Kocaman: 'Atamayana atarlar oyunu oldu, atan takımı kutluyorum'

Diyarbakır’da oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçında Teleset Mobilya Akhisarspor’a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Kocaman, daha önce söylediği birkaç cümlenin olduğunu ve bunları tekrarlamanın faydalı olacağını belirterek, “Akhisar takımını tebrik ediyorum. Kazanmayı bilmek kadar kaybetmeyi de bilmek lazım. İyi mücadele örneği gösterdiler. Tebrik ederim. Aynı zamanda hakem heyetini de söylemem lazım. Kısmi hatalar vardı. Bir kısmı da bizim aleyhimizeydi. Ancak esas itibariyle maç yönetim tarzı hakkaniyet içerisindeydi. İyi bir final maçı yönettiğini düşünebiliriz. Onları da tebrik ediyorum” dedi.

“25’ten sonra kontrolü kaçırdık”

Kendileri adına üzüntülerini dile getirmenin dışında futbolun atma oyunu olduğunu anlatan Kocaman, “Atmayı becereceksin. Atamazsan eğer üstelik böyle de yüzdesel olarak çok da yüksek düzeyde atma yüzdesi olan bir takımla karşılaşınca kaçınılmaz oluyor mağlubiyet. Maçın özeti böyleydi. Atamayana atarlar oyunuydu. Sezonun belki en kuvvetli başlangıçların birini yaptık. 25. dakikaya kadar hemen hemen tek kaleye çevirdiğimiz bir oyun. Çok doğru bir oyun. 3-4 gol olabilecek pozisyon vardı ama olmadı. 25’ten sonra biraz kontrolü kaçırdığımız gerçek. Hem enerji düşüşü oldu. Aynı zamanda Akhisar takımı direk toplarla oynuyordu. Direk toplardan kaleye gidemezlerse ikinci topla hamle yapmaya ve hamlelerini kazanmaya başladılar. Oyun ritmini kaybettik.

Arka arkaya top Akhisar’ın ayağında dolaşırken kalemize doğru tehlike gelmeye başladı. Bir tane kafayla geldi, arkasından frikikten gelen top gol sinyalleri gözüküyordu. Aynen de öyle oldu. Sonraki dakikalar çok üretken olmadı. Ortada geçti. Biraz daha gittik rakibin üzerine ama olmadı. İkinci yarı hemen beraberliği yakalayabilmek bizim için şans oldu. Daha sonra oyunu yine tek kaleye çevirdik. Bayağı ciddi ataklar yaptık ancak öne geçme fırsatını yakalayamadık. 60’ncı dakikada direğe çarparak auta giden top 70’nci dakikalarda bu defa ilk gelen top sezonun özeti gibi kalemize girdi. Ondan sonra da zaten oyundaki bütün düzen kayboldu. Atamayana atarlar oyunu oldu, atamadık, atan takımı kutluyorum” diye konuştu.

“Beraberlikten sonraki süreci doğru kullanamadık”

Kocaman, daha sonra, gazetecilerin sorularını cevapladı. Akhisar ile oynadıkları iki maçtan sonra neler yapabileceklerini ve yapamayacaklarını düşündüklerinde rakiplerini yüzdesel olarak kazanma ihtimali vermediklerini anlatan Kocaman, şunları söyledi:

“Bununla beraber çok da kuvvetli başlangıç yaparken ataklardan biri gol olunca üzerimizde yıkım oldu. Bu oyuna da yansıdı. Bir daha o enerjiyi toplayamadık. Bu söylediklerim ilk yarı için. İkinci yarı tam tersi oldu. Erken denilebilecek bir dakikada beraberlik şansı bulduk. Ondan sonraki süreç öne geçmek için çok ciddi fırsatlar oluşturdu. Esas problem ikinci yarıdaki beraberliği yakaladıktan sonraki süreçte öne geçme hamlelerinin başarısız olmasıydı. 1-1’den sonraki süreci doğru kullanamadık.”

Mehmet Pişkin - Aydın Yorat - Emrah Kızıl - Ejder Ediz Işık

