Aykut Kocaman: 'Birkaç gün içinde karar veririm'

Şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan Fenerbahçe, Atiker Konyaspor karşısında 3-2 galip gelmesine rağmen Galatasaray’ın İzmir’de Göztepe’yi 1-0 mağlup etmesiyle ligi 2. sırada tamamladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Maçla ilgili bir değerlendirmenin çok anlamı yok. Bizim maçımıza bakan bir durum değildi. Son 9 maçın 8’ini kazanmıştık ancak bir Galatasaray beraberliği kaderimizi tayin etme şansımızı elimizden aldı. Ligin hemen on gün öncesinde oynanan kupa maçıyla da bunu bağlamak lazım. Bu çıkışı bir kupayla taçlandırabilseydik anlamlı olacaktı.

Kupaların hiçbirini kazanamamış Fenerbaçe’nin bir şeylerini anlatmanın bir anlamı yok. Başta ben olmak üzere oyuncularla bu sonucun ortaya çıkmasına neden olduk. Sezonun başındaki fahiş hatalarımız bu duruma getirdi. Bir şeylerin değerini bilmek açısından iyi durumda değiliz. Duygusallık iniş çıkışlara neden oluyor. Bu sene Atletico Madrid’in kupayı kazanmasıyla ikinci takımın Şampiyonlar Ligi elemesinde bir tur avantajı oldu. Ciddi bir avantaj varken neredeyse saha içindeki ve tribünlerdeki kaos Şampiyonlar Ligi’ne gitme biletini de elimizden alacaktı. Neyse ki maç galibiyetle sonuçlandı” diye konuştu.

“Birkaç gün içinde karar veririm”

Gelecek ile ilgili de konuşan Kocaman, “Gerekli şeyleri düşüneceğim. Birkaç gün içinde karar veririm. İki kupada yarışmış ve kazanamamış bir Fenerbahçe var. Bir kupayı almış olsak bir şeyler anlatma şansımız olurdu. Ama böyle bir durumdayken anlamı yok. Kadro ile ilgili, sezonun başında son derece dağınık olduğumuz bir dönemdi. 11. haftadan sonra 23 haftalık süreçte bu takımın topladığı puan 55. Böyle bir takıma kalitesiz demek biraz ağır bir yorum olur. Tam tersi ben bu takımın 75 ile 82 arasında toplayacağını düşünüyordum. İlk haftalardaki kayıplarla şampiyonluğa ulaşamadık. Ana problem ana kadroyu oluşturmakta çok geç kalmamızdı” şeklinde konuştu.

“Her dönem transferle bir şeyler değişmiyor”

Kocaman, önlerinde çok ciddi bir tablo olduğunu vurgulayarak, “Osmanlıspor maçına kadarki süreç var. Ondan sonraki süreçte 55 puanlık bir takım var. Sürekli yeniden yapılanmalar bizde hakim bir anlayış. Yönetenlerin nasıl karar vereceğini bilmiyorum. Sezon başında çok demoralize olmuş bir takım vardı. O yüzden oyuncuların motivasyonunu artırıcı mesajlar vermeye çalıştım. Her dönem transferle bir şeyler değişmiyor. Bu oyuncular zaten kaliteli oldukları için alındılar. Esas olan var olan oyuncuların verimliliğini artırmaktı. Bu çıkışı yaptığımız dönemde verimliliği son derece iyi sağladık ama biraz geç kaldık. Bugünkü oyunda saçma sapan bir oyundu. 3-0 geriye düşme şansımız da vardı. Çok dengesiz bir oyundu” ifadelerini kullandı.

“Bu kadro 80 puanlar civarında alır”

Mevcut kadronun gelecek sezon lig için yeterli olup olmayacağı sorusuna ise Kocaman, “Benim kafamdaki kadroda her şey çok net gözüküyor. Biraz daha sağlıklı bir ortamda hiç kimse alınmadan bu kadro 80 puanlar civarında alır. Bu çok kolay harcama ve hep bir şeyleri değiştirme hali Türk futbolunda çok yaygın bir durum. Bunun bir sonuç getirmediğini bir türlü kabullenemedik” cevabını verdi.

“1 senelik kontrat önlerinde engel olmasın”

Devam edip etmeme kararının büyük ölçüde kongre ile ilgili olduğunu söyleyen Kocaman, “Kendi içimde de cevabını bulamadığım sorular var. Bir şeyleri değiştirmek için bu kadar çaba gösterirken hala bunun Fenerbahçe’yi gerçekten sevenler tarafından anlaşılamaması ‘o zaman neden’ sorusunu sorduruyor. Temel nedeni de hem başkan ve sayın Koç için 1 senelik kontrat önlerinde engel olmasın. Belki değişim için planları vardır. Şu an kulübe sahip çıkmak için olağanüstü bir durum olmadığı için başkan adayı için açık bir alan bırakmak mantıklı geliyor bana” dedi.

Sabri Kalkar - Fatih Gavuz

