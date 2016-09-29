Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında KAA Gent takımı ile karşılaşacak. Maç öncesi müsabakanın oynanacağı Ghelamco Arena Stadı'nda Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve kaleci Serkan Kırıntılı basın toplantısı düzenledi. Kocaman, stadı ve zemini beğendiğini belirterek, "Futbol oynamak için son derece görkemli ve güzel bir zemin var. Futbol bence doğru ve güzel stadyumlarda izlenirse ve oynanırsa zevk verir. Bizde güzel stadyumlar yapılıyor ama maalesef bakmakta aynı hassasiyeti gösteremiyoruz. Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Ama bu zorluğu bu güzel zemin bizim adımıza biraz daha arttıracak. Hakkını teslim etmek lazım. Kuralar ilk çekildiği zaman sert bir grubun içine düştüğümüzün farkındayız. Bunda iki tane temel kriterimiz var. Bizim burada çok tecrübesiz oluşumuz. İlk defa bu sahneye çıkıyoruz. Bununla beraber rakiplerimizin öncelikle kağıt üzerindeki güçleri ve bu kupalardaki tecrübeleri ayrı bir fark" dedi.

"Gent ikinci favori takım"2

Tecrübeli teknik adam, Shakhtar Donetsk'in grupta favori olarak ilk sırada yer aldığını belirterek, "Bizim adımıza olabilecek takım ve güç değerleri anlamında sıralamada bir takım değişiklikler oldu. Bizim adımıza değil ama yarın oynayacağımız rakip adına. Shakhtar Donetsk sanki tecrübesiyle grupta ilk ön sırada yer alırken ve bunu sürdürürken, Gent özellikle Türk kamuoyunun bildiğinin aksine özellikle ilk maçlarını ve Braga karşısında sergiledikleri oyunu izledikten sonra Shakhtar ile beraber grubun ikinci favorisi olduğunu söylemek yanlış olmaz" diye konuştu.

"Konyaspor'un geleceğine iyi şeyler kazandırmak istiyoruz"

Rakiplerinin öz güveni yüksek takımlardan biri olduğunu ifade eden Aykut Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öz güven derken de kastım şu; kendi oyunlarından taviz vermiyorlar. Sahanın bütününü kullanmaya çalışan, kanatları son derece kuvvetli bir şekilde kullanan, topu kullanma konusunda son derece istekli ve bu konuda taviz vermeden oynayabilen bir takım. Yarında bizim karşımızda bu şekilde oynayarak gruptaki iddialı hallerini göstermeye çalışacaklar. Bu sözlerim kesinlikle korkuyoruz anlamına gelmemeli. Biz de gerçeklerden bahsedildiği zaman korkma ve çekinmeyle ilgili tarafı anlamsız bir şekilde ön plana çıkartılıyor. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi gerçekçilikten uzaklaşmış olmamız. Bu gerçeklerle yarın yüz yüze kalacağız. Ancak bu demek değil ki maçı sahaya çıkmadan kaybetme düşüncesi hakim. Tam tersi gelişimini tamamlamamış ama gelişmeye çalışan bir takımımız var. Bütün halinde oynamaya çalışıyoruz. Yarın ki maçın senaryosu mutlaka biraz önce söylediğim şeylerin ışında olacak. Öbür taraftan da işin içine top girdiğinde kendi içinde daha gerçekçi bir senaryosu var. Bu senaryonun içinde yer almak için Konyaspor'un geleceğine tecrübe ve futbol adına iyi şeyler biriktirebilmek için son derece güzel, zevkli ve çekişmeli her anında içerisinde olacağımız bir oyun umut ediyorum. Tabi ki bu puanla sonuçlanırsa hem takım hem de kulübümüz adına gelecek için son derece kuvvetli bir ışık vermiş olur. Her zamanki gibi son cümlelerim doğru davranan, doğru oynayan saha içerisinde futbol adına doğruları yapmaya çalışan, mücadele eden takımın sahadan istediğini alarak ayrılması en büyük temennim."

Serkan Kırıntılı: "Avrupa'daki ilk puan ya da puanlarımızı almak istiyoruz"

Kaleci Serkan Kırıntılı ise zorlu bir grupta yer aldıklarını belirterek, "Grubun favori takımlarından Shakhtar Donetsk ile ilk maçımızı oynadık. İyi bir takım oyunuyla ve analizle sonucu kötü olsa da iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Şimdi ikinci maçımız yarın Gent ile. Gent genç ve tecrübeli bir takım. Kulüp olarak bizden daha fazla Avrupa tecrübesi var. Ama dediğim gibi takım oyununu iyi oynuyoruz. Rakibimizi iyi analiz ediyoruz. İyi çalışıyoruz. Konyaspor camiası olarak yarın oynayacağımız Gent maçında Avrupa'daki ilk puan ya da puanlarımızı almak istiyoruz" diye konuştu.