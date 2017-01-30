Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Aykut Kocaman: 'Hakemin gözüne perde indi'

Aykut Kocaman: 'Hakemin gözüne perde indi'

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 5-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından hakemlere yüklendi. Kocaman, alınan sonuç için üzgün olduğunu belirtirken, "Hakemin gözüne perde indi" ifadesini kullandı.

Aykut Kocaman: Hakemin gözüne perde indi

30 Ocak 2017 23:37
Aykut Kocaman: 'Hakemin gözüne perde indi' - Tıkla İzle

Beşiktaş'a deplasmanda 5-1 kaybeden Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, maç sonrasında hakemlere yüklendi. Maçı kaybetmelerinin olağanüstü bir durum olmadığını söyleyen Kocaman, "Ancak skor olağanüstü oldu, hiç beklemediğimiz bir skor oldu. Oyunun ilk bölümünde topu son derece hızlı şekilde kenarlara oynayarak bizi kendi sahamıza itmek isteyeceklerini biliyorduk. Bizim de amacımız bu bölümü hasarsız atlatmaktı. Hasar alsak bile bu hasarı telafi edebilecek planımız vardı. Ancak düşündüğümüz senaryonun en kötüsü oldu. Beşiktaş kendisini rahatlatacak golü buldu. Ancak golü yedikten sonra biz de üstümüzdeki tedirginliği attık ve oyunun içine katılmaya başladık. Oyun dengede giderken, yüzde 100 bir faul oldu. Özgür Yankaya enteresan bir hakem tabii. Gözüne perde indi o dakikada. Net bir faul ve dönen topla durum 2-0 oldu. Bu skor da işimizi zorlaştırdı. Beşiktaş gibi bu kadar istekli bir takım karşısında çevirmek kolay değil" diye konuştu.

"Net penaltıyı çalmadı"
İlk yarının sonunda Tosic'in elle oynadığını ve pozisyonun kesinlikle penaltı olduğunu ifade eden Kocaman, "Oyun 2-0 giderken Tosic'in eline çarpan yüzde 100 penaltı pozisyonu vardı. O anda da yardımcı hakemin gözüne perde indi. Sonra kalktı tabii bu perde. Bu pozisyonda tekrar oyuna ortak olma şansımız olmuştu ancak olmadı. İkinci yarı için çok fazla olumlu söylenecek bir şey yok. Çok fazla kontra yedik. Beşiktaş, antrenmanlarda çift kale maçlar nasıl oynanır, hızlı atak nasıl yapılır bize gösterdi. Kutluyorum Beşiktaş'ı. Sonuç için de son derece üzgünüm. Diğer taraftan hakemin zaman zaman gözüne perde iniyordu, zaman zaman kalkıyordu. İndiği zaman genellikle bizim aleyhimize oldu." dedi. 

Aykut Kocaman, transferle ilgili olarak da "Şu an için transfer gözükmüyor" şeklinde konuştu. 

Bozhan Memiş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 1°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!