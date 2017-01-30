Beşiktaş'a deplasmanda 5-1 kaybeden Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, maç sonrasında hakemlere yüklendi. Maçı kaybetmelerinin olağanüstü bir durum olmadığını söyleyen Kocaman, "Ancak skor olağanüstü oldu, hiç beklemediğimiz bir skor oldu. Oyunun ilk bölümünde topu son derece hızlı şekilde kenarlara oynayarak bizi kendi sahamıza itmek isteyeceklerini biliyorduk. Bizim de amacımız bu bölümü hasarsız atlatmaktı. Hasar alsak bile bu hasarı telafi edebilecek planımız vardı. Ancak düşündüğümüz senaryonun en kötüsü oldu. Beşiktaş kendisini rahatlatacak golü buldu. Ancak golü yedikten sonra biz de üstümüzdeki tedirginliği attık ve oyunun içine katılmaya başladık. Oyun dengede giderken, yüzde 100 bir faul oldu. Özgür Yankaya enteresan bir hakem tabii. Gözüne perde indi o dakikada. Net bir faul ve dönen topla durum 2-0 oldu. Bu skor da işimizi zorlaştırdı. Beşiktaş gibi bu kadar istekli bir takım karşısında çevirmek kolay değil" diye konuştu.

"Net penaltıyı çalmadı"

İlk yarının sonunda Tosic'in elle oynadığını ve pozisyonun kesinlikle penaltı olduğunu ifade eden Kocaman, "Oyun 2-0 giderken Tosic'in eline çarpan yüzde 100 penaltı pozisyonu vardı. O anda da yardımcı hakemin gözüne perde indi. Sonra kalktı tabii bu perde. Bu pozisyonda tekrar oyuna ortak olma şansımız olmuştu ancak olmadı. İkinci yarı için çok fazla olumlu söylenecek bir şey yok. Çok fazla kontra yedik. Beşiktaş, antrenmanlarda çift kale maçlar nasıl oynanır, hızlı atak nasıl yapılır bize gösterdi. Kutluyorum Beşiktaş'ı. Sonuç için de son derece üzgünüm. Diğer taraftan hakemin zaman zaman gözüne perde iniyordu, zaman zaman kalkıyordu. İndiği zaman genellikle bizim aleyhimize oldu." dedi.

Aykut Kocaman, transferle ilgili olarak da "Şu an için transfer gözükmüyor" şeklinde konuştu.

Bozhan Memiş