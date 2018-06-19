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Aykut Kocaman kararını verdi!

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Aykut Kocaman’ın, eski takımlarından Konyaspor’un başına geçmesi yönündeki teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

Aykut Kocaman kararını verdi!

19 Haziran 2018 14:35

Atiker Konyasporlu yöneticiler, Fenerbahçe’nin ayrılık kararını açıklamasının ardından Teknik Direktör Aykut Kocaman ile görüştü. Görüşme sonrası beklemeye başlayan yeşil-beyazlı yöneticilere başarılı teknik adamın kararı iletildi. Aykut Kocaman’ın, şu an için takım çalıştırmak istemediği, bu nedenle Konyaspor’un teklifini geri çevirdiği bildirildi. Aykut Kocaman defterini kapatan Konyaspor alternatif isimlere yöneldi. Yeni teknik direktörle birkaç gün içinde anlaşılması bekleniyor.  

H. İbrahim Parlak

Etiketler: aykut kocaman, fenerbahçe

 

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