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Aykut Kocaman kararını verdi! Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yıllardır Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel'e sezonun kalan bölümünde ilk 11'de görev vermeyi düşünmüyor.

Aykut Kocaman kararını verdi! Fenerbahçede bir dönem sona erdi

05 Mart 2018 22:51

Tecrübeli teknik adam, yıllardır Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel'le ilgili radikal bir karar aldı. Buna göre Aykut Kocaman, Volkan Demirel'e sezonun kalan bölümünde ilk 11'de görev vermeyi düşünmüyor...

Ligde Beşiktaş ile oynanan derbi maçta kaleyi Kameni'ye kaptıran, ardından ise kupada kırmızı kart görerek takımını bir kişi daha eksik bırakan tecrübeli eldiven gelecek hafta oynanacak Yeni Malatyaspor maçında sahada olmayacak.

GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAR MI?

Volkan Demirel'e kızgın olan Aykut Kocaman'ın, Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisinde ne yönde karar vereceği ise merak konusu. Kadıköy'deki yenilmezlik serisinde yıllardır kaleyi koruyan Volkan Demirel'in bu derbide görev alıp almayacağı belki de Kameni'nin Malatya maçı performansına göre şekillenecek.

Volkan Demirel, sezonun ilk haftalarında formsuz oluşu nedeniyle kaleyi Kameni'ye kaptırmış, daha sonra tekrar kaleye geçmişti...

"VOLKAN'IN YAPTIKLARINI ANLAMAK HAKİKATEN ZOR"

Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman, Akhisar yenilgisi sonrası, "Volkan Demirel’in yaptıklarını anlamak hakikaten çok zor. Fırat Aydınus'un belki de maç boyunca bizim lehimize verdiği tek olumlu karar Volkan'ın daha önce atılmamasını sağlamaktı. Volkan’ın yaptığını anlayamıyorum. Volkan Demirel takım kaptanı. Çok yazık… " ifadelerini kullanmıştı...

Senad Ok / Skorer 

Etiketler: aykut kocaman, fenerbahçe, Volkan Demirel

 

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