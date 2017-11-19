Aykut Kocaman: 'Kendi ilkelerimin dışına çıkarak devam etme kararı aldım'

Fenerbahçe, Süper Lig’in 12. haftasında sahasında karşılaştığı Demir Grup Sivasspor’u 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Skoru aldıktan sonra oyunu koruma kaygısına giriyoruz”

Takımın gerekli skoru bulduktan sonra oyunu koruma duygusu içine girdiğini ve bunun da kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Aykut Kocaman, “Son haftalardaki oyunlarımızı izdüşümüydü. Skoru elde edene kadar daha derli topu bir takımdık. Ancak skoru aldıktan sonra koruma kaygısına giriyoruz ve yapmamız gerekenleri yapamıyoruz. Öndeyken de mutlaka gol yiyoruz. Bugün de öyle oldu. Oyundan vazgeçip uzun toplara dönen takıma döndük. İki tane top kaybından gol geldi. Ama bugün taraftarın golü yediğimiz andaki sahaya yansıttığı enerji çok faydalı oldu. O enerjinin de yardımıyla süreç bizim lehimize döndü. Rakibin de eksik kalması yardımcı oldu. Galatasaray’ın mağlup olduğu, Beşiktaş’ın puan kaybettiği haftada aldığımız bu galibiyet üst sıralar için umut verici oldu” diye konuştu.

“Kendi ilkelerimin dışına çıkarak devam etme kararı aldım”

Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda oynanan ve 1-1 berabere sonra eren Osmanlıspor maçından sonra söylediği, ‘Ciddi bir başarısızlık var. Ben kendi adıma gerekeni yapacağım” sözlerine ve ondan sonra yaşanan sürece açıklık getiren Kocaman, şunları söyledi:

“Bir basın toplantısı yapmayı düşündüm. Ama sonra süreci olağan seyrine bıraktım ve olayları izleme haline geldim. Aslında duygu ve davranışlarım netti. Ancak öbür taraftan iki şey öne çıktı. Biri Alanyaspor maçında sonra yaptığım açıklamaydı. Diğeri de Fenerbahçe’nin zor zamanında, bir işe başlamışken sonuna kadar götürme ve güvenenleri yarı yolda bırakmama duygusuydu. Kendi ilkelerimin biraz dışına çıkarak devam etme kararının doğru olduğunu düşündüm. Milli takım arasında da oyuncularımla hiçbir şey olmamış gibi devam ettim. İşin doğrusu da bu.”

“Kalan 5 maçı kazanacak enerjiyi ortaya çıkarmak istiyorum”

Takımı çift forvet oynatırken diğer oyuncuların yerlerini değiştirmek zorunda kaldığını açıklayan tecrübeli çalıştırıcı, “Şu andaki oyuncu profilimiz pek çok yere döndürmeyi sağıyor. Ama çift forvete dönmeyi bazı oyuncuları gerçek pozisyonlardan iterek yapabilirim. Kafamdaki şey; kalan 5 maçı kazanacak enerjiyi ortaya çıkararak önce üst sıralarla puan farkını minimuma indirmek, sonra da devre arasında takımı ön görülebilir hale getirmek” şeklinde konuştu.

“Başkanın konuşması olumlu olmuştur”

Başkan Aziz Yıldırım’ın oyuncularla bir toplantı yaptığı söyleyen Kocaman, “Başkanların konuşmaları her zaman olumlu etki sağlar. Başkan oyuncularla toplantı yaptı ve mutlaka etkisi olmuştur. Umarım antrenmanda verilen nazar boncuğu da bundan sonraki süreçte işe yarar” dedi.

Aykut Kocaman aynı zamanda takım olarak Osmanlıspor maçından önce olduğu gibi olağan durumda yola devam ettiklerini sözlerine ekledi ve şöyle konuştu:

“Şu andaki durum Osmanlı maçı öncesi gibi işimize odaklı şekilde devam ediyoruz. Bunun dışında gelecekle ilgili altından kalkamayacağım bir şey söylemek istemem.”

“Oyunun karşılığını skorlara yansıtmayı öğrenmemiz gerekiyor”

Kocaman, oynadıkları oyunu skora da yansıtmaları gerektiğini dile getirerek, "Bu kadar bireysel hatanın olduğu ve bunun sonuçlara yansıdığı bir yerde oyunla ilgili bir şey söylemek doğru olmaz. Bizim önce bu oyunun karşılığını skorlara yansıtmayı öğrenmemiz gerekiyor. Maç kazanacak kadar atmasını beceriyoruz ancak kalemize topun girmesini engelleyemiyoruz. Koruma kaygısı öne çıkınca benimde istemediğim oyunu terk etme ve dağılma oluyor. Yapacağımız şey özgüveni arttırarak yapabileceklerimizi biraz daha arttırabilmek" dedi.

“Oyuncular oyunun dışına taşarsa herkesle problem yaşarız”

Mehmet Topal ile aralarında problem olduğuna dair çıkan iddialar hakkında da konuşan Aykut Kocaman, “Antrenmanlarda bütün oyuncuları saniye saniye izliyoruz. Bunlardan sonra antrenman ve çevresinde oyuncunun benimle problemi olursa olur. Benim oyuncuyla problemim olmaz. Son derece netimdir. Kafamda ne varsa onu söylerim. Eğer oyuncular oyunun dışına taşarsa herkesle problem yaşarız. Oyun dışına taşmayan, istediklerimizi yapan herkese de kapımız açık. Bireysel olarak kimseyle çatışma altına girmeyi doğru bulmuyorum. Birbirimizin performansları yukarıya çekmek zorunda olan insanlarız. Buna Mehmet Topal da dahil” ifadelerini kullandı.