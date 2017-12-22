Aykut Kocaman Konyaspor’a karşı

Fenerbahçe’nin sezon başında göreve getirdiği efsane futbolcusu Aykut Kocaman, eski çalıştırdığı Konyaspor’a karşı bu sezon ilk defa mücadele edecek. 2014-2017 yılları arasında Konyaspor ile başarılı performans gösteren Kocaman geçtiğimiz sezon ise Türkiye Kupası’nı kazanmıştı. Konyaspor’un başındayken Fenerbahçe ile ilk olarak 28 Şubat 2015’te karşılaşan Kocaman, İsmail Kartal’ın yönetiminde olan Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. Daha sonra oynanan müsabakalarda Fenerbahçe karşısında 3 galibiyet alan Aykut Kocaman 2 de mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe’de ilk 11 çıkmazı

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Janssen, Alper ve Mehmet Ekici’nin yanı sıra cezalı durumda olan Skrtel, Şener ve Neustadter’in yokluğunda Aykut Kocaman’ın defans hattında kuracağı kadro merak konusu. Son zamanlarda iyi bir ikili olan Skrtel ve Neustadter’in yokluğunda Kocaman’ın Mehmet Topal ve Luis Neto ikilisine şans vermesi beklenirken, Şener’in yerine ise sakatlıktan yeni kurtulan Isla’nın forma giymesi bekleniyor.

Ozan Buğra Koşar

