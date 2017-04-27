Diğer
Kategoriler

Aykut Kocaman: 'Maçta kendimiz dışında gerçekleşen olaylar vardır'

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçta kendilerinin dışında gerçekleşen olayların olduğunu belirterek, “Biz oynamaya çalışıyoruz. Bir takım sertliklerle bunu görmüyorlar. Ondan sonra maçın dengeleri değişiyor” dedi.

Aykut Kocaman: Maçta kendimiz dışında gerçekleşen olaylar vardır

27 Nisan 2017 23:34
Aykut Kocaman: 'Maçta kendimiz dışında gerçekleşen olaylar vardır' - Tıkla İzle

Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “İki maçlı bir oyun. Maç öncesinde gollü bir berbabrlik ve tek farklı mağlubiyet turu taşıma açısından iyi olacaktı diye düşündük. 82. dakikada gelen sonra 85 ve 86. dakikalarda arda gelen gollere üzüntülüyüz. Kendi adımıza düşünmemiz gereken yerler var. Bizim dışımızda kontrol dışına çıkan bir şeyler vardı. Bugünkü hakem için de geçerli. Bir takım öne geçtiyse diğer takıma doğru bir şey oluyor. Dirsekleri, tekmeleri görmezden geliyorlar. Biz oynamaya çalışıyoruz. Bir takım sertliklerle bunu görmüyorlar. Ondan sonra maçın dengeleri değişiyor. 5 tane faul maçın dengesini değiştiriyor. Kasımpaşa iyi takım. İkinci yarı da gözünü yumduğu zaman, oyunun ritmi kaçırdık. Veysel ile ilgili pozisyon mesela. Faul verilecekse yüzden yüz bize verilmesi gerekiyor. Faulü veriyor, dönen top devamında gol oluyor. Bu saatten sonra ikinci maçı düşünmeye başlayacağız” şeklinde konuştu. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: Atiker Konyaspor, aykut kocaman


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!