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Aykut Kocaman: Öz güven kaybımız maça damga vurdu

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor karşısında kazanma adına arzulu oynadıklarını ancak öz güven kaybının maça damga vurduğunu söyledi.

Aykut Kocaman: Öz güven kaybımız maça damga vurdu

25 Şubat 2017 23:11

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, seyircisiz maçları ‘Tatsız tuzsuz’ olarak değerlendirdi. Kocaman, iki takımın da maçın başından sonuna kadar galibiyeti çok arzuladığını ifade ederek, “Trabzonspor kazanma serisini sürdürmek için biz de sıkıntılı bir periyodu sona erdirmek için çok şiddetli ve istekle oynadık. Kazanma akışkanlığı edinmiş bir takımın yüksek öz güveniyle sıkıntılı periyot içinde olan Konyaspor'un biraz öz güven kaybı maçın ilk yarısına damga vurdu. İkinci yarının 65-70. dakikalara bu şekilde devam etti. Ondan sonra hem biraz daha fizik gücü anlamında ayakta kalmayı bildik hem de kendi organizasyonlarımızı sahanın içine biraz daha yerleştirmeyi başladık. İki takım da son derece arzuluydu ancak bunları pozisyona çevirme becerisi açısından biz biraz daha önde görünüyorduk. Son derece iyi ve doğru vuruşları çok çok başarılı kaleci harika kurtarışlarla önledi. Onur'u tebrik ediyorum. Maçın gidişatını çeviren oyuncu oldu” dedi.

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"Kırgın değilim"

Aykut Kocaman, “Hafta içi yaşananlarla ilgili Yönetime bir kırgınlığınız var mı?” şeklinde soruya, profesyonel bakış açısıyla kırgın olmadığını belirtti. Kocaman, “Kırgınlıkla ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok. Biz profesyonel insanlarız işimizi yapıyoruz. Bağlı olduğumuz bir kulüp var. Dolayısıyla kulübü yöneten hiyerarşiye inanırım ve olması gerekir. Kırgınlıklarla ya da kızgınlıklarla çok fazla işimiz yok, olmaması lazım. Tabii ki, duygularımız var. Duygularımızın zaman zaman zedelendiği oluyor. Bunu da inkar edecek durum yok. Hemen normale profesyonel bakış açısına dönüp Konyaspor’un menfaatleri düşünüldüğü zaman usulün önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Kırgınlığımın çok büyük önemi yok, kırgın da değilim açıkçası” diye konuştu.

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"Düşüncelerimi yönetime 1-2 hafta içinde ileteceğim"

Sözleşme süresini uzatmayla ilgili kararını 1-2 hafta içinde Konyaspor Yönetimine ileteceğini aktaran Kocaman şöyle konuştu:

“Uzatma ile ilgili cevabımı yönetime vermem lazım. Sözleşmem devam ediyor normal şartlarda. Düşüncelerimi yönetime anlatacağım uygun bir zamanda. Bunları şu an açık yüreklilikle söyleyebilirim kaçınan bir adam değilim ama usulle ilgili söylediğim gibi aynı usulsüzlüğü yapmak istemiyorum. Düşüncelerimi yönetime 1-2 hafta içinde ileteceğim.” 

H.İbrahim Parlak 

Etiketler: aykut kocaman, konyaspor, Trabzonspor


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