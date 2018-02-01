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Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Kayserispor Teknik Direktörü Mariusi Sumudica Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Aykut Kocaman PFDKya sevk edildi

01 Şubat 2018 17:27

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’a Giresunspor müsabakası sonrası yaptığı ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Öte yandan Kayserispor Teknik Direktörü Mariusi Sumudica da Akhisarspor müsabakasında ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.  

Etiketler: aykut kocaman

 

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