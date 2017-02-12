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Aykut Kocaman: 'Rakibimizin eksik kalmasını değerlendiremedik'

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Rakibimizin eksik kalmasını değerlendiremedik" dedi.

Aykut Kocaman: Rakibimizin eksik kalmasını değerlendiremedik

12 Şubat 2017 19:46

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor, 9 kişi kalan Antalyaspor karşısında kazandığı penaltı atışını gole çeviremeyince 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, karşılaşmanın ilk yarının tam anlamıyla istedi gibi gittiğini belirterek, “Gelen gole kadar Antalyaspor'u kontrol ettik, iyi tuttuk. O iştahlı oyunlarıyla kalemize çok rahat gelmelerine izin vermedik. Bununla beraber 2-3 tane de skoru lehimize çevirecek hamlelerimiz vardı. Esas düşüncemiz 60-65'den sonra rakibin biraz fiziğinin düştüğü anda doğru hamleleri yapabilme arzusuydu. Bunu yediğimiz gol engelledi ancak ikinci yarının hemen başında arzulu ve yapabilen bir takım vardı. Erken sayılabilecek bir zamanda beraberliği yakaladık. Arkasından gelen penaltı ve rakibin eksik kalmaya başlaması bir anda oyunu oyunu çığırından çıkardı. Bizim lehimize çığırından çıkardı onu da söylemem lazım. Rakibimizin eksik kalmasını değerlendiremedik. Böyle bir maçtan sonra da kayıp 2 puanın olduğunu söylemek yanlış değil" dedi. 

Ahmet Ataş - Mustafa Beşer

Etiketler: aykut kocaman, konyaspor


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