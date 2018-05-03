Aykut Kocaman: 'Sonucun sahada belirlenmesini yeğlerdim'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanması gereken maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Yabancı sayılarının çok arttığını belirten Kocaman, “Başından beri söyledim yabancı sayısı çok arttı. Yabancıların kalitesi arttı. Bir de takımların organizasyonları daha iyi. Bazı takımların yaşadığı mali problemlerin dışında, onu da kontrol etse takımlar puan ortalaması daha da.. Bir süre böyle gider. Dönemi iyi yöneten güçlüler çıkar. Bu sezon o çok net gözüküyordu. Geçen seneden kalan bakiyeyle konuştum” dedi.

“Başlangıç çok sıkıntılı oldu”

Kendileri için temeldeki en büyük problemin toparlanma süreci olduğunu anlatan Kocaman, “İlk 11 hafta çok berbat. Şimdi gelmeden listeye baktım, kırmızı kartlar, sarı kartlar, büyük hatalar. Büyük bir zihinsel dağınıklığı gösteriyor bu. Odaklanmada problem oldu. 11 haftada 16-17 puan kayıp var. Sonraki haftalarda 46 puan Fenerbahçe, 42 puan Başakşehir, 40 puan Beşiktaş, 39 puan da Galatasaray olması lazım. Galatasaray'ı ilk haftalarda aldığı seri galibiyetler ayakta tuttu” ifadelerini kullandı.

“İç saha problemi çok fazla”

"İlk 11 hafta sonunda liderle 9 puan fark vardı" diyen Aykut Kocaman, “İkinciyle 6, üçüncüyle 4 puan vardı. Geçen sezon ve bu sezon iç saha problemi çok fazla. Şampiyonluk denen şey bir bütün halinde senkronize, birbirini tamamlayan kulübü oluşturan unsurların taraftarı, yöneticisi, kulübün etrafındaki medyası, oyuncu antrenör, bu ayakların birbirini tamamlayan halde olması gerekir, ama öyle değildi. Zaten bu da direkt olarak yansıyor” dedi.

“Bireyselleşme bizim takım için en sıkıntılı şey”

Beşiktaş ile oynanan kupa maçındaki performanslarıyla ilgili de konuşan Kocaman, şunları söyledi:

“Sahada kendi adımıza doğru yapmamız gereken şeyleri, biraz daha sabırlı şekilde yapmaya gittiğimiz andan itibaren hemen hemen taraftarlardan sahaya bir tepki başlıyor. Oyuncular da kendi düzenlerinden çıkıp nispeten bireyselleşmeye başlıyorlar. Bireyselleşme de bizim takım için en sıkıntılı şey. Bu nedenle deplasman maçları kontrol edebildiğimiz şekilde geçebiliyor.”

“4 takımın puan kaybı sürpriz olmaz”

4 takımın da puan kaybının sürpriz olmayacağını altını çizen Aykut Kocaman, “Kağıt üzerinde bizim fikstürümüz daha kolay gözüküyor. Bu sene güçlü takımlar var, yabancı sayısının artmış olması, kaliteli yabancıların olması geçen sezona oranla takımların organizasyonları daha iyi gözüküyor. Bu da gücün artması ve yayılması demek. Galatasaray ligin lideri, 7 tane deplasman mağlubiyeti var. Fenerbahçe şampiyonluk istiyor ama sahasında en çok puan kaybeden takım. İç sahada kaybettiğimiz puanlara bakınca 6. veya 7.'yiz. Bu da genel olarak gücün artması ve yaygınlaşması” diye konuştu.

“İroninin de bir kalitesi olur”

Hıncal Uluç'a da cevap veren Kocaman, “İroninin de bir kalitesi olur, bu yaştaki insanların bu şekilde konuşuyor olması zaten çok acı. Kanaat önderi olarak bence öyle değil ama çok uzun zaman böyle gözüktü. Bence Türk sporunun yozlaşmasının baş mimarıdır bu düşüncede olan insanlar. Yine yanlış ve saçma sapan bir ironi yapmış. İnsanları birbirine düşürmek için farklı bir ironi yapmış” şeklinde konuştu.

“Sezon henüz bitmedi”

Sezonun henüz bitmediğini ifade eden Kocaman, “Osmanlı maçından sonraki sürece bakıldığı zaman net gözüküyor. 11. haftaya kadar gelen bu dağınık hal bizim şu anda hala 3. olmamızdaki temel problemimiz. Saha içinden baktığımız zaman daha hakem hatalarını söylemedim. Başka bir takım bir şeyler de var ama benim görevim kendi tarafımızda tespit etmekse eğer saha içindeki temel problem 11. haftaya kadarki toparlayamadığımız bu dağınık hal” dedi.

“Sonucun sahada belirlenmesini yeğlerdim”

Aykut Kocaman, sonucun sahada belirlenmesi gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sadece Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ya da Trabzon benzeri takımlar açısından değil sonucun sahada belirlenmesini yeğlerdim eleneceksek de eleyeceksek de.”

Ozan Buğra Koşar