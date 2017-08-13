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Aykut Kocaman: 'Şuursuz oynadık, rastlantı ataklar yetmedi'

Göztepe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın sonlarına doğru şuursuz oynadıkları yorumunu yaparak, “Ceza sahalarına girişlerimiz rastlantı olarak kaldı. Bu da kazanmaya yetmedi” ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman: Şuursuz oynadık, rastlantı ataklar yetmedi

13 Ağustos 2017 00:48

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, özellikle ilk 9 haftanın şampiyonluk yarışı için önemli olduğunu ifade etti. İlk 9 maçı kayıpsız geçmek istediklerini ancak Göztepe maçında puan kaybı yaşadıklarını anlatan Kocaman, “Harika bir golle başladık. Her şey istediğimiz gibi olacak diye düşünürken santrayla beraber kalemizde golü gördük. Maçın oyunu, stratejisi tamamen değişti. 10-15 dakikalık periyot bu sıkıntıyla geçti. Daha sonra biraz daha oyuna tutunmaya başladık. Topu hızlandıramadığımız için rakip kendi sahasına yerleşti. İkinci yarı ciddi bir fırsatla başladık. Göztepe'nin kalemize ilk geldiği pozisyonun gol olması dengeleri yine değiştirdi. Bizim bulduğumuz golden sonra şuuruz bir oyuna döndü. Bu da rakibin tamamen istediği oyuna dönmesini sağladı. Ceza sahalarına girişlerimiz rastlantı olarak kaldı. Bu da kazanmaya yetmedi” dedi. 

Kaleci değişikliği düşünüp düşünmediğine yönelik soruya, “Bizim işimiz doğru zamanda doğru oyuncuları oynatmak. Bundan sonra da buna dikkat etmeye çalışacağız” diye yanıt veren Aykut Kocaman, “Aramıza katılacak arkadaşlar var. Skor yapabilen, yetenekli arkadaşlar bunlar. Sezon sonunda 70 gol olur mu, üzerine mi çıkar bilmiyorum ama basit gol yeme alışkanlığı sürerse gol atmaya yetiştiremezsiniz. Atmak kadar yememeyi başarmak gerekiyor” diye konuştu. 

Kocaman, sezon sonu mutlu sona ulaşmak için her türlü çabayı gerçekleştirip şampiyon olacaklarını kaydetti. 

Ali Gözeten - Halil Karahan
 

Etiketler: aykut kocaman, fenerbahçe


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