Aykut Kocaman: 'Taraftarların yaptığı doğru değildi'

Sturm Graz maçından sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Aykut Kocaman, rakibin zorlu olduğunu kuralar açıklandığı anda söylediğini ifade ederek, “Seyircimizin büyük desteğiyle öne geçmeyi başardık. İkinci gol arayışımız da vardı. Uzun zamandır aynı hocayla çalışan, bireysel kalitenin ötesinde grup kalitesi üst düzey olan bir takım karşısında 2. golü bulamazsanız, maçı zora sokarsınız. Golün geleceği belli miydi derseniz, girişimleri vardı ve inisiyatif Graz’da görünüyordu. Golü yedikten sonra iyi bir refleks gösterdik. Uyum sürecini atlatana dek bu tarz maçlar olacaktır. Maçtaki inisiyatif sürecini biraz daha yükseltmek temel hedefimiz olacak” diye konuştu.

“Taraftarların yaptığı doğru değildi”

Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım’ın tribünler tarafından protesto edilmesini değerlendiren Aykut Kocaman, “Bu doğru değildi. Böyle olmaması gerekiyor. Takım bizim takımımız, kulüp bizim kulübümüz ve oyuncular da bizim oyuncumuz. Attığınız bir golden sonra oyunda çoğalabiliyorsunuz, yediğiniz bir golden sonra bir anda küçülmeye başlıyorsunuz. Bu bütün takımlar için geçerli. Şampiyonluk için, Avrupa Ligi için ve Türkiye Kupası için hedefimiz hepsini kazanmak. Bu yolda bu oyuncularla, bu antrenörle, bu yönetimle gideceğiz. Bizim öfkeyle birbirimizi aşağıya çekmeye değil, yukarıya itmemiz gerekiyor. Bu etkenler bir taraftayken, sadece seyircinin çabasıyla da bu olmaz. Beraber koşmaktır bunun temeli. Bu doğru değil. Oyuncuları bu şekilde yukarıya çekemeyiz. Buraya gelen taraftarların da istemeyeceği bir şeydir bu” açıklamasını yaptı.

“İlk 15-20 dakikadaki istekli oyunun sebebi taraftardı”

Taraftarların stadı doldurmasının başta kendisi olmak üzere oyuncuları heyecanlandırdığını söyleyen Aykut Kocaman, “İtici güç, kontrol edilebilirse takımı yukarı çıkarır. Kontrol dışına çıkarsa baskı altındayken aşağıya doğru iter. Oyuncuların ilk 15-20 dakikadaki isteklerinin sebebi de tribünlerdi. İlerleyen bölümlere kadar her şey son derece iyi gidiyordu. Fenerbahçe ailesinin bütünlüğünü bozan anlar oldu. Seyircisiz olduğu zaman kulüp ve takım birçok şeyden mahrum oluyor. Büyük hedeflere giderken hedef birliği olması şart. Birbirimizi aşağıya doğru çekmek değil, yukarıya çekmenin formülünü aramalıyız” dedi.

Transfere de değinen Kocaman, “Transfer sadece sizin çabanızla olan bir şey değil. Yönetim bu konuda son derece yüksek istekle çalışıyor. Ne zaman olacağıyla ilgili bilgim yok ama olacağını biliyorum. Çok net şekilde hissediliyor. Gelen oyuncular var, takıma koyduk ve bir anda etkisini gösterdi. Bu çok az olan bir durum. Bu geçiş zamanını, uyum sorununu azaltacak formüllerle 1,5-2 ayı en az zayiatla geçirmemiz gerekiyor. Bu süreyi atlattığımız zaman yüksek hızla giden bir takım haline geleceğiz” diye konuştu.

“Lens konusunda beklentim ve bilgim yok”

Beşiktaş’a transfer olacağı iddia edilen Jeremain Lens’le ilgili olarak bir beklentisinin olmadığını söyleyen Aykut Kocaman, “Kapanıp kapanmadığıyla ilgili bilgim yok. Yarım kalan işlerle ilgili daha evvel söylemiştim. Ben bu kulübün var olan olanaklarıyla çok daha fazlasını yapabileceğimi düşünüyorum. Sadece Türkiye değil, Avrupa Ligi’nde de böyle bir iddiasının olması gerektiğini, bunun için de gücü olduğunu düşünüyorum. Doğru anlayış, sabır ve plan programla gitmek gerekiyor. Bunun için belli adımları atmıştık ama belli nedenlerden ayrılmak zorunda kaldım. Bu programı tamamlamak en büyük isteğim” ifadelerini kullandı.

Kocaman son olarak oyuncuların sahadaki dağılımıyla ilgili soruya, “Pozisyon sadakatinin yükselmesi gerekiyor. Yakalandığı andan itibaren büyük güç verecek bir oyun bu. Yakalanana kadar da büyük sıkıntılar verecek bir oyun. Bunun temelinde pozisyon sadakati var. Valbuena, ofansif özellikleri çok yüksek olan bir oyuncu. Bir taraftar oyunu törpülemeden, bir taraftan da pozisyon sadakati nasıl olur diye uzun uzun düşünüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Bora Akyol - Kaan Kızıl

