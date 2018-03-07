Aykut Kocaman, Volkan Demirel'i ilk 11'e alabilir

Akhisar mağlubiyeti sonrasında kupadaki Beşiktaş karşılaşmasında gördüğü kart yüzünden Volkan Demirel’i çok sert ifadelerle eleştiren teknik direktör Aykut Kocaman sanılanın aksine kaptanı defterden silmiş değil. Ozan Tufan’ı affederek, takım menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuğunu belgeleyen Aykut Hoca, yaklaşan G.Saray derbisi öncesi oyuncusuna kadronun yolunu açabilir.



Takım dinamiğini kaybetmek istemeyen Kocaman, hayati Malatya deplasmanı öncesinde kaptanla özel bir görüşme gerçekleştirecek. Bu zirvede yapılacak konuşmalara göre Volkan’ın hafta sonu yapılacak mücadelede ilk 11’de başlama ihtimali bile bulunuyor.

Vatan gazetesi