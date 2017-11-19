Aykut Kocaman’dan zorunlu rotasyon

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, Sivasspor müsabakasında 5 futbolcusunu kullanamadı. Ligin 11. haftasında deplasmandaki Osmanlıspor maçında sakatlık geçiren Mathieu Valbuena ile Mauricio Isla'nın yanı sıra uzun süredir sakatlığı bulunan Robin van Persie, sarı kart cezalıları Alper Potuk ve Luis Neto da sarı-lacivertli ekipte yer alamayan isimlerden oldu.

Mehmet Topal, Skrtel, Şener, İsmail ve Aatif 11'de

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, uzun bir süre sonra Mehmet Topal’a ilk 11’de şans verdi. Kocaman ayrıca Sivasspor karşısında takımdaki eksiklerin yerine Skrtel, Şener, Aatıf ve İsmail Köybaşı'nı sahaya sürdü. Fenerbahçe, karşılaşmaya Volkan, Şener, Skrtel, Neustaedter, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Aatif ve Janssen 11’i ile başladı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

