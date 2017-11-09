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Ayla filmini izleyen Kore gazileri o günleri hatırladı

Türkiye’de yakın zamanda gösterime giren ve Kore savaşında bir Türk asker ile Koreli küçük bir kız çocuğunun hayatını konu edinen Ayla filmini Antalya’da izleyen iki Kore gazisi o günleri hatırladı.

Ayla filmini izleyen Kore gazileri o günleri hatırladı

09 Kasım 2017 14:05

Antalya'da gaziler, 1950'de Kore'de savaşan Türk Astsubay Süleyman'ın ormanda bulup Ayla adını verdiği Koreli kimsesiz küçük kızın hikayesinin anlatıldığı 'Ayla' filmini izledi. Bir alışveriş merkezinin sinema salonunda gösterilen filmi Kore gazileri Hasan Yarıcı ile Yüksel Yıldırmaz ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve diğer gaziler de aileleriyle izledi. Film gösterimi öncesi Kore gazilerinden Hasan Yarıcı’ya plaketini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel verdi. Kore gazisi Yüksel Yıldırmaz’a ise plaketini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal takdim etti.

"Gazilerimiz ve şehitlerimiz bütün ülkemiz ve bütün insanlarımız demektir"

Film gösterimi öncesi açıklama yapan Belediye Başkanı Türel, "Tarihimiz bir çok kahramanlık destanı ile dolu. Malazgirt’ten Çanakkale’ye Çanakkale’den Kurtuluş savaşına Kore gazilerimizin işte bu kahramanlık destanını izleyeceğiz. Filmden sonrada çok konuşmaya gerek kalmayacağını, filmin konuşacağını düşünüyorum" dedi.
Film gösterimine ailesiyle beraber gelen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise "Gazilerimiz ve şehitlerimiz bütün ülkemiz ve bütün insanlarımız demektir" ifadelerini kullandı.

"Filmdeki aynı sahneleri yaşadık"

Filmi izlerken çok duygulandığını söyleyen Kore gazisi Yüksel Yıldırmaz, "Filmi çok beğendim. Biz filmdeki aynı hayatı yaşadık ve film ona çok benzediği için duygulandım, hep ağladım. Filmdeki aynı sahneleri yaşadık. Filmdeki Süleyman birliğini de benim devrelerimden tanıyorum. Filmde anlatılan Süleyman benim devrem. Ben 1948’liyim, o 1947’li ama ordudan tanıyorum" dedi.

Filmi çok beğendiğini belirten Kore Gazisi Hasan Yarıcı da o dönemlerin kolay bir şey olmadığını, bir insanın hayatını kurtarmanın çok güzel bir şey olduğunu ifade etti. 

Harun Erdoğdu

Etiketler: antalya, Ayla filmi, kore gazileri

 

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