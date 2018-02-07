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AYM, Burhan Kuzu’nun Twitter başvurusunu kabul edilemez buldu

Anayasa Mahkemesi, Twitter'da bir hesaptan kendisine hakaret eden kişinin bulunmaması ve dosyanın Zamanaşımı Bürosuna gönderilmesi üzerine hak ihlali şikayeti yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun başvurusunu kabul edilemez buldu.

AYM, Burhan Kuzunun Twitter başvurusunu kabul edilemez buldu

07 Şubat 2018 18:25

AYM, Twitter'da bir hesaptan kendisine hakaret eden kişinin bulunmaması ve dosyanın Zamanaşımı Bürosuna gönderilmesi üzerine hak ihlali şikayetinde bulunan Burhan Kuzu'nun başvurusunu kabul edilemez buldu. Kararda, Burhan Kuzu'nun başvurusunun, "Başvurucunun şüphelinin cezalandırılması için ısrarcı olması, kişisel anlamda bir ilke sorunu olarak algınabilirse de bu algı; kamu gücünü kullanan organlara, şeref ve itibara müdahale eden kişileri bir ceza soruşturması ve kovuşturmacasına konu etmeleri şeklinde bir yükümlülük yüklemez. Yine internet üzerinden işlenen suçlara yönelik soruşturmalardaki güçlükler de gözetildiğinde Anayasada korunan temel hak ve özgürlükler bağlamında ciddi endişeler doğuracak nitelikte geniş kapsamlı etkiler uyandırmayan ya da toplumsal menfaati doğrudan etkilemeyen bir şikayet" olduğu kaydedilerek, bu olaydaki gibi internet üzerinden yapılan hakaret olaylarında adli makamların suç failinin belirlenmesine yönelik çalışmalarından sonuç alınamamasının başvurucunun şeref ve itibarının korunmasını isteme hakkına yönelik bir ihlal oluşturmadığının açık olduğu ifade edildi. Bu gerekçelerle kişinin şeref ve itibarının korunması hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verildi. 

Etiketler: AYM, burhan kuzu

 

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