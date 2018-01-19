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AYM'nin Alpay ve ve Altan hakkındaki gerekçeli kararı yayımlandı

Şahin Alpay ve ve Mehmet Altan hakkındaki gerekçeli karar yayımlandı. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AYMnin Alpay ve ve Altan hakkındaki gerekçeli kararı yayımlandı

19 Ocak 2018 08:50

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