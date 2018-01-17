AYM’nin skandal kararıyla ilgili ortaya çıkan gerçek

FETÖ zanlıları Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkındaki tartışmalı tahliye kararı geçen haftanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Konuyla ilgili son gelişme ise tartışmalı karara ışık tutar mahiyetteydi. Buna göre FETÖ zanlılarıyla ilgili raporu hazırlayan Anayasa Mahkemesi raportörü hakkında FETÖ sebebiyle dosya hazırlandığı ve ihraç talebinin 3 aydır HSK’da işleme alınmayı beklediği iddia edildi. Süleyman Özışık tarafından kaleme alınan yazıda FETÖ zanlıları ile ilgili dava ele alınmadan önce dosyaları incelemek üzere iki raportör görevlendirildiği belirtiliyor.

Yazı şöyle devam ediyor:

“Bir raportör ‘İhlal var’ diye rapor hazırlarken, diğer raportör ‘İhlal yok’ sonucuna ulaşıyor. Mahkeme iki raporu aynı anda değerlendirip nihai kararını açıklıyor. Asıl ilginçlik bundan sonrasında...Mahkeme’nin görevlendirdiği raportörlerden birinin adı Hüseyin Turan. Turan, dosyaları inceledikten sonra, ‘Hak ihlali var’ sonucuna ulaşıyor. Ancak ortada olan ve kimsenin görmediği, konuşmak istemediği bir dosya daha var. O da raportörün bizzat kendisi hakkında hazırlanan dosya... Kafanızı daha fazla karıştırmadan kısa şekilde anlatayım en iyisi...

Anayasa Mahkemesi’nin FETÖ davasıyla ilgili görevlendirdiği raportör Hüseyin Turan hakkında çok önceden hazırlanan bir dosya var.

Hem de FETÖ’den!.."İhraç istemiyle" hazırlanan dosya bundan birkaç ay önce HSK’ya gönderildi ve hâlâ işlem görmeyi bekliyor.

Yani şu rezilliğe bakar mısınız Allah aşkına! Siz, FETÖ terör örgütüne mensubiyetle yargılanan kişilerle ilgili bir rapor isteyeceksiniz.

Kimden? FETÖ terör örgütüyle ilişkisi olduğu şüphesiyle hakkında dosya hazırlanan birinden! Bu nasıl bir rezalettir?

Alınan bu karar yarın bir gün tüm FETÖ’cülerin elini kolunu sallayarak çıkmasına neden olacak bir karar. Anayasa Mahkemesi’nin pek değerli üyeleri… Emsal olacak karar alıyorsunuz, farkında mısınız?

Akıllarda soru işareti bırakacak, milleti birbirine düşürecek, ‘FETÖ’cüler tek tek bırakılıyor’ şeklinde yorumlara neden olacak böylesi bir kepazeliğe imza atmaya ne hakkınız var kardeşim? Başka adam mı bulamadınız da böyle tartışmalı bir isimden rapor istediniz?”