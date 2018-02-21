Diğer
Kategoriler

Aynı botta 9 farklı ülkeden göçmen

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla kaçmak isteyen 9 ayrı ülkeden 55 kaçak göçmen yakalandı.

Aynı botta 9 farklı ülkeden göçmen

21 Şubat 2018 12:45

Edinilen bilgiye göre, Alaçatı bölgesinde devriye görevi yapan TCSG-24 Sahil Güvenlik botu, saat 09.30 sıralarında Deliklikoy açıklarında bir şişme bot tespit etti. Sahil Güvenlik botu, müdahale ederek şişme botu durdurdu. Şişme botta bulunan 55 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme İskelesi'ne getirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere yardımcı olarak iskeleye çıkardı.
Çeşme iskelesinde kaçak göçmenler için kurulan çadıra alınan göçmenler yapılan kimlik tespitinde, Suriye, Irak, Eritre, Güney Afrika, Mali, Benin, Nijerya, Togo ve Botswana uyruklu olduklarını beyan etti. Çeşme'den Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçma girişiminde bulunan gruplar arasında 9 ayrı ülke vatandaşının olması dikkat çekti.

Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, göçmenlere yiyecek paketleri ve içecek dağıtarak ihtiyaçlarını karşıladı. Göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.

Muhammet İsa Atagöz
 

Etiketler: Alaçatı, deliklikoy, göçmen

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç