Olay, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesindeki bir cep telefonu bayisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz şahıslar camını kırarak içine girdikleri iş yerinde bulunan yaklaşık 50 bin TL değerinde cep telefonu ve aksesuarı alarak kayıplara karıştı. İş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ilk olarak 26 Kasım 2016 tarihinde demir kesme makası ile vitrin camını kıran şahısların iş yerine girerek birkaç dakika içinde raflarda bulunan onlarca cep telefonunu alıp, daha sonra ise geldikleri araçla kaçtıkları görülüyor.

Önceki gece sabah erken saatlerde ise aynı iş yerine, yine vitrin camını kırarak giren şahıslar içerideki çok sayıda cep telefonu ve aksesuarı alarak kayıplara karıştı. O anlar ise iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.,

Yaklaşık 50 bin lira zararı olduğunu söyleyen iş yeri sahibi Kadir Mermer, "Evde uyurken telefonum çaldı. Polisler iş yerimin soyulduğunu söylediler. Hemen kalkıp geldiğimde, vitrin camı kırılmış içeride bulunan bütün cep telefonları ise gitmişti. Aynı olayı bir haftada 2 defa yaşamak bizi de şaşırttı. İş yerimi soyarak kayıplara karışan şahısların bulunması için çalışma başlatıldı ancak henüz bir haber yok" şeklinde konuştu.

Olay sonrası alarmın devreye girmesiyle olay yerine gelerek iş yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan kimliği belirsiz şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Mehmet Bulut - Orhan Erkılıç



