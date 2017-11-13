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Aynı iş yerini iki kez soyan hırsızlar tutuklandı

Samsun'da bir gece içinde aynı iş yerini iki kez soyan hırsızlar tutuklandı.

Aynı iş yerini iki kez soyan hırsızlar tutuklandı

13 Kasım 2017 23:09

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat malzemesi satan iş yerine geceleyin giren hırsızlar, önce 1 adet dizüstü bilgisayar ile faks cihazını çaldı. Hırsızlar, bir süre sonra yeniden aynı iş yerine girip bu kez içinde yaklaşık 200 bin liralık çek bulunan para kasasını çaldı. Olayın ardından çelik kasa, İlkadım ilçesi Baruthane mevkisinde atılmış halde bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, olayla ilgili Y.K. (29), T.T. (31) ve M.C.'yi (28) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulamaları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren M.C. serbest bırakılırken, tutuklanmaları için nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.K. ve T.T. ise mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Muhammer Ay
 

 

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