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Aynı iş yerini yarım saat arayla soydular

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir optik mağazası dün gece yarım saat arayla 2 kez soyuldu.


02 Aralık 2016 16:53

Olay, Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi Vergi Dairesi karşısında bulunan bir optik mağazasında yaşandı. Gece saat 03.26'da mağazanın önüne plakasız bir motosikletle gelen şahıs, elindeki bir aletle kapının camını kırmak suretiyle içeri girdi. Saniyeler içerisinde masanın üzerindeki dizüstü bilgisayarı alıp dışarı çıkan şahıs motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kar maskeli ikinci soyguncu
Hırsızlık olayından yarım saat sonra iş yerinde ikinci kez hırsızlık olayı yaşandı. Saat 03.57'de iş yerine gelen plakasız motosikletteki kar maskeli 2 kişiden birisi camı kırılan kapıdan içeri girerek, yaklaşık 8 adet markalı güneş gözlüğü ve çekmece içerisinde kredi ve banka kartlarının bulunduğu cüzdanı aldıktan sonra dışarıda kendisini bekleyen motosikletin arkasına binip olay yerinden uzaklaştı.

"Rüzgar ve fırtınanın camı kırdığını düşündüm"
Sabah komşularının haber vermesi üzerine iş yerine gelen dükkan sahibi Ozan Sarı "İş yerine geldiğimde rüzgar ve fırtınadan camın düştüğünü sandım. İçeriye girdiğimde dizüstü bilgisayar, gözlük ve kartların bulunduğu cüzdan ile bir miktar paranın olmadığını fark ettim. Güvenlik kamerasından iki ayrı hırsızlık olayının yaşandığını gördüm. Durumu polise bildirdim. Polis ekipleri işyerinde inceleme yaparak güvenlik kamera görüntülerini aldılar. Hala şaşkınız. Manavgat'ın göbeğinde bunu nasıl yapabildiler, hala inanamıyorum. Yaklaşık 10 bin TL zararımız var. Umarım zanlılar en kısa sürede yakalanır" diye konuştu.

Güvenlik kamarasına yansıdı
Öte yandan hırsızlık olayları iş yeri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saat 03.26'da motosikletle dükkanın önüne gelen ilk hırsız, çevreyi kontrol ettikten sonra elindeki bir cisimle camı kırıyor. İçeriye giren hırsız daha sonra masa üstünde bulunan dizüstü bilgisayarı alıp kaçıyor. Saat 03.57'de ise kar maskeli iki kişinin bulunduğu motosiklet görülüyor. Motosikletin arkasından bulunan şahısın, içeri girip gözlük ve cüzdanı saniyeler içinde alıp motosikletle kaçma anı görüntüye yansıyor. 

Arif Kaplan

Etiketler: güvenlik kamerası, manavgat soygun


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