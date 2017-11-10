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Aynı kadına iki kez kapkaç yapan zanlı yakalandı

Adana'da bir haftada aynı kadının iki kez kapkaç yöntemiyle cüzdanını çalan kapkaççı, dördüncü işinde yakalandı.

Aynı kadına iki kez kapkaç yapan zanlı yakalandı

10 Kasım 2017 10:22

Edinilen bilgiye göre, ilk olay 1 Kasım Çarşamba günü Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi, emekli polis eşi Fatma Şirin (64) kaldırımda yürürken yanına yaklaşarak içinde 40 lira bulunan cüzdanı alıp kaçtı. 4 Kasım Cumartesi günü Safiye Sarıyüz (61) adlı kadın kaldırımda yürürken yanına yaklaşan bir kişi, içinde 940 lira olan cüzdanı alıp kaçtı.

Üçüncü olay ise 7 Kasım günü yine Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 Kasım Çarşamba günü kapkaç yöntemiyle cüzdanı çalınan Fatma Şirin, kaldırımda yürürken ikinci kez elinden cüzdanı kapkaç yapıldı. Ancak bu kez Şirin parasını ve değerli eşyalarını cüzdanı yerine cebine koyduğu için kapkaççı boş cüzdanı aldı. Zanlı cüzdan boş çıkınca bu kez aynı gün yaya olarak giden Zeliha Çil adlı kadının cüzdanını almak istedi ancak yaşlı kadın vermeyince kapkaççı elini ısırıp cüzdanı alıp kaçtı. Bu olayın ardından kadının bağırması üzerine olay yerine polis çağrıldı. Güven tim ekipleri zanlıyı bulmak için mahalleyi abluka altına aldı. Zanlı kısa sürede yakalandı. Zanlının isminin Gökhan K. (26) olduğu belirlendi. Bütün mağdurlar zanlıyı teşhis ederken, bir mağdurun kredi kartı da mağdurun cebinden çıktı. Zanlı, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, kapkaç

 

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