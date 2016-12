Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesinde ikamet eden H.E (49) dolandırıcıların hedefi oldu. Kendisini telefonla arayarak banka çalışanı olarak tanıtan dolandırıcı, H.E.’ye 'bankaya borcunuzdan dolayı icralık olacaksınız, vereceğim, T.C. kimlik numarasına ve telefon numarasına 100 TL yatırman gerekiyor' dedi. H.E.’ de PTT ATM’si üzerinden dolandırıcının T.C. numarasına 100 TL yatırdı. Dolandırıcının ikinci kez arayıp 100 TL daha yatırmasını söyleyince H.E. tekrar dolandırıcının hesabına istediği parayı yatırdı. Dolandırıcı, üçüncü defa arayıp 50 TL daha yatırmasını söyleyince H.E. duruma anlayıp olayı polise başvurdu.

Emniyet ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.