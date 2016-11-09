Yangın, gece saatlerinde önce Atilla Mahallesi 467 sokakta bulunan 35 DB 5452 plakalı motosiklette çıkarak yan tarafta bulunan 34 RH 5087 plakalı otomobile sıçradı. Bu yangından kısa bir süre sonra yine aynı mahallede bulunan 489 sokakta bir motosiklet daha yandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri iki yangını da kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu iki motosiklet tamamen yanarken, otomobil ise kısmen yanarak kullanılamaz hale geldi. Motosikletlerde çıkan yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, motosikletlerin bir birine yakın noktalarda olması nedeniyle polis ekipleri kundaklama ihtimali üzerinde durdu.

Polis ekipleri olayın kundaklama olup olmadığını tespit etmek amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

ABDÜLAZİZ BAYDİLLİ-HALİL İBRAHİM KARABIYIK