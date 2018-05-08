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Aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı

Kastamonu’da aynı yönde seyreden iki otomobilin çarpışmasında 5’i çocuk 9 kişi yaralandı.

Aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı

08 Mayıs 2018 03:53

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Rauf Denktaş Caddesi üzerinde aynı yönde seyreden Cüneyt Özkan (27) idaresindeki 37 AU 757 plakalı otomobil, önünde seyreden Asuman Aluçlu (40) yönetimindeki 37 AS 247 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Asuman Aluçlu’nun kullandığı otomobil ters döndü. Bu esnada iki otomobil tekrar çarpışarak yoldan çıktı. Yoldan çıkan iki otomobilde refüjde ağaca çarparak durabildi. Yaşanan kazada bazı yolcular araçta sıkıştı. Sıkışan yaralılara olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Araçta sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulansa teslim edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Cüneyt Özkan ile kardeşi İmdat Özkan (44), diğer araçta da yolcu olarak bulunan Mücella Arslan (59), Beycan Arslan (30), Zeyney Hale Aluçlu (16), Bilal Arslan (5), Berkay Kamil Arslan (10), Melike Rabia Arslan (9) ve Mehmet Arslan (5) yaralandı. Otomobil sürücüsü Asuman Aluçlu ise kazaya yara almadan atlattı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yapan araçlar ise, polis ekiplerinin çevrede aldığı geniş güvenlik önlemleri arasında çekici marifetiyle yediemin otoparkına çekildi.

Etiketler: kastamonu, kaza, trafik kazası

 

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