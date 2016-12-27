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Ayrı yaşadığı eşini öldüren zanlı tutuklandı

Van’ın İpekyolu ilçesinde ayrı yaşadığı eşini öldüren zanlı, polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu yakalandı.

Ayrı yaşadığı eşini öldüren zanlı tutuklandı

27 Aralık 2016 13:10

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24 Aralık 2016 tarihinde İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde maktule Ş.D. isimli şahsın kasten öldürülmesi olayıyla ilgili olarak çok yönlü araştırma yapıldığı belirtildi. Yapılan çalışma ve alınan bilgiler çerçevesinde, olayın şüphelisi olan E.D.'nin maktulenin ayrı yaşadığı eşi olduğu ve olay sonrası ikametten ayrıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, şüpheli şahsın yakalanabilmesi için ailesinin ikamet adresi olan Kumluca Mahallesi’ne operasyon düzenledi. Operasyonda E.D. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınarak, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutukladı. 


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