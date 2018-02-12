Diğer
Kategoriler

Ayrıldığı eşini silahla vurarak öldürdü

Kars’ta 2 yıl önce ayrıldığı eşini babasının arabasında av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs, kısa sürede yakalandı.

Ayrıldığı eşini silahla vurarak öldürdü

12 Şubat 2018 18:26

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Gizem Eşit, babası Vilayet Çiftçi ile birlikte aracında otururken ayrıldığı eşi R.E. yanlarına gelerek av tüfeğiyle ateş etti. Olayda Gizem Eşit ağır yaralanırken, babası Vilayet Çiftçi’nin parmakları koptu. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, olay yerinden kaçan R.E. kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Eski eşinin silahla vurduğu Gizem Eşit, ağır yaralı olarak ambulansla Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Gizem Eşit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Parmakları kopan baba Vilayet Çiftçi ise ameliyata alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

Işık Çapanoğlu

Etiketler: kadın cinayeti, kars

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç