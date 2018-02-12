Ayrıldığı eşini silahla vurarak öldürdü

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Gizem Eşit, babası Vilayet Çiftçi ile birlikte aracında otururken ayrıldığı eşi R.E. yanlarına gelerek av tüfeğiyle ateş etti. Olayda Gizem Eşit ağır yaralanırken, babası Vilayet Çiftçi’nin parmakları koptu. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, olay yerinden kaçan R.E. kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Eski eşinin silahla vurduğu Gizem Eşit, ağır yaralı olarak ambulansla Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Gizem Eşit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Parmakları kopan baba Vilayet Çiftçi ise ameliyata alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Işık Çapanoğlu