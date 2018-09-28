Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından yakılan kadının cenazesi kaldırıldı

Kütahya'dan barışmak için gelen sevgilisi Ümit V. (30) tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatı kaybeden iki çocuk annesi Şengül Vatansever (35) son yolculuğuna uğurlandı. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Kavaklı Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Hamitler Mezarlığı'na götürülen cenazeye, Vatansever'in yakınları ve komşularının yanı sıra eski eşi Nuri Öztürk de katıldı. Biri 12 diğeri 8 yaşındaki çocukları ise psikolojik sebeplerden ötürü cenazeye getirilmedi.

Derya Evren - Burak Türker - Ahmet Faruk Çabuk



