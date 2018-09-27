Ayrılmak isteyen sevgilisini ve kendisini benzin dökerek yaktı

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şengül Vatansever bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşından ayrılmaya karar verdi. Bunun üzerine Kütahya Domaniç'te oturduğu belirtilen Ümit V. isimli şahıs Bursa'ya gelerek ayrılmak istediği kız arkadaşını aracına aldı. Zanlı, Millet Mahallesi'nde park ettiği aracın içinde Vatansever ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Ümit V. arabada bulunan benzini önce genç kadının üzerine daha sonra kendi üzerine döküp ateşe verdi.

Ümit V., vücudunun yüzde 70'inde yanıklar oluşan Vatansever'i Botanik Park civarında araçtan atarak oradan uzaklaştı. Olayı çevredeki vatandaşlar genç kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Vatansever, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Araçla kaçmaya çalışan Ümit V. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan zanlı, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ümit V.'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken zanlının henüz ifadesi henüz alınamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hakan Gönül - Serkan Akkuş

