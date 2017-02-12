Şişli’de Yaşayan Kütüphane ile farklı toplumsal grupların birbirlerine yönelik ön yargılarının sorgulanarak aşılması, grupların duygularının anlaşılması ve grupların merak edilen hayat hikayelerinin okuyucularla buluşturulması hedefleniyor. Kendilerini dinleyen vatandaşlardan çok farklı tepkiler aldıklarını ifade eden Suriyeli Ahmet Elmasir, “Bazı insanlar ağlıyor bile. Buradaki insanların çoğu Suriye’de neler oluyor bilmiyorlar. Suriye’de çok ağır olaylar oluyor, her gün insanlar ölüyor. İnsanlara neler yaşadığımı anlattığımda çok şaşırıyorlar, bazen ağlıyorlar. Amcamı, kardeşimi ve arkadaşlarımı kaybettim. O sırada yaşamam için hiçbir sebep yoktu. İnsanlara anlatırken gözyaşlarımı tutamıyorum o acı hatıraları hatırladığım zaman” dedi.

“NEFRETİN ÖNÜNE GEÇEBİLMEK İÇİN İNSANLARA BİR KÖPRÜ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Normal kütüphanelerden farklı olarak Yaşayan Kütüphanede konuşulduğunu ifade eden Şişli Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi çalışanı Zelal Yalçın, “Toplumda dezavantajlı grupların, dışlanmış grupların ve daha çok ötekileştirilmiş grupların birbirlerini tanıyabilmelerini, insanların o kişileri daha iyi tanıyabilmelerini sağlayan bir etkinlik. Nefretin önüne geçebilmek için insanlara bir köprü oluşturmaya çalışıyoruz. Gelin sorunu tanıyın ve inanın birbirinizi seveceksiniz, biz buna inanıyoruz” diye konuştu.

“KENDİMİ DAHA HÜMANİST HİSSETTİM”

Arkadaş grubunun tavsiyesi ile etkinliğe katıldığını dile getiren Şerife Armilya, “İlk olarak ateisti dinledim, sonra şizofreni dinledim. Bu program çok güzel bir program, onları anlamaya çalıştım. Onların hikayelerini hissettim. Kendimi daha hümanist hissettim. Bizim birçok farklılıklarımız olsa da insanız sonuçta” şeklinde konuştu.

“BİZ BUNLARI DİNLEDİKÇE BİRBİRLERİMİZİ ANLAYACAĞIZ”

Yaşayan Kütüphanenin farklı şeyler yaşayan insanlarla bir araya gelerek empati yapılmasına büyük katkı sağladığını belirten Meltem Özkan, “Bir kitabı okumak ile yaşayan bir kitabı dinlemek çok farklı şeyler, biz burada o deneyimi yaşadık. Bize hikayelerini anlattılar, diğer belediyeler de bu etkinliği yaparsa, burada çok hikaye var ve biz bunları dinledikçe birbirlerimizi anlayacağız. Bu sebepten dolayı etkinliği çok önemli buluyorum” dedi.

3 gün süren Yaşayan Kütüphane etkinliğine vatandaşların yoğun ilgisi üzerine etkinliğin devamı için çalışmalara başlandı.

Hasibe Karadağ - Serdal Altıntepe