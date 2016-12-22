Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgisayar, televizyon gibi aletlerin başında artık daha uzun bir süre geçirildiğini belirten AksuVital Arge Müdürü Ayşe Akan, bu duruma paralel olarak gözlerin çok daha fazla yorulduğunu, yapılan istatistiksel araştırmaların da göz rahatsızlıklarının yıllar bazında artış olduğunu gösterdiğini bildirerek, "Göz kuşkusuz ki en önem verdiğimiz ve rahatsızlığında hiç zaman kaybetmeden doktora gittiğimiz organlardan biri. Göz sağlığı denildiğinde ilk aklımıza gelen herhalde havuçtur. Halbuki göz sağlığı için doğada bundan fazlası mevcut" dedi.

Latince adı euphrasia officinalis olan göz otunun, kırlarda kendiliğinden yetişen bir çeşit bitki olduğunu belirten Ayşe Akan, "Adından da anlaşılacağı gibi göz şikayetlerine karşı kullanılmaktadır. Gözlük otu adıyla da bilinen göz otunun ana bileşeni iridoitlerdir. Bir çeşit glikozit olan iridoitler tıbbi açıdan büyük öneme sahiptirler. Özellikle geleneksel Hindistan ve Çin tıbbında göz iltihabı ve arpacıklarda kullanımına dair kayıtlar mevcut. Kanada'da ise göz sağlığı için 1 yemek kaşığı yemeklere katılarak kullanımı mevcut. Koyu yeşil yapraklı sebzeler ve tam tahıllılar, ginkgo biloba gibi bitkiler dolaşımın düzgün olmasını sağlayarak gözlerin daha iyi beslenmesine yardımcı olacaktır. Bol miktarda A vitamini ve beta karoten içeren havuç gibi sebzelerde göz sağlığına önemli katkıları vardır ve tatbiki güneş ışınlarına karşı mutlaka gözlük kullanın ve hekiminizin dediklerine uyun" diye konuştu.

ShiffaHome'un bilimsel ve geleneksel verileri harmanlayarak göz sağlığı için göz otlu gıda takviyesini ürettiğini belirten Akan, içeriğinde bulunan antioksidanlar ve dokuların yenilenmesine yardımcı bitkilerle tam bir destekçi olduğunu söyledi.