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Ayşe Begüm Onbaşı’dan gümüş madalya

Aerobik Jimnastik dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı, Fas’ın Marakeş kentinde düzenlenen Gymnasiade 2018’de Tek Kadınlar kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Genç sporcu Dünya Şampiyonası’nda daha başarılı sonuçlar almak istediğini ifade etti.

Ayşe Begüm Onbaşıdan gümüş madalya

09 Mayıs 2018 13:16

Aerobik Jimnastiğin Türkiye’deki genç ve başarılı ismi Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bu sene Milliyet Spor Ödülleri’nde ‘Yılın en çok çıkış yapan sporcusu’ seçilen 17 yaşındaki milli jimnastikçi, bu kez de Fas’ın Marakeş şehrindeki Gymnasiade 2018’de gümüş madalya kazandı.
2017’de Avrupa Şampiyonu, 2016’da da Dünya Şampiyonu olan ve yüzü aşkın madalyasıyla dikkat çeken Onbaşı, 16 farklı spor dalında yüzlerce sporcunun yarıştığı Fas’ta Tek Kadınlar kategorisinde mutlu sona ulaştı.
Kazandığı madalyanın ardından sosyal medya hesabından “Daha iyi derecelerle Dünya Şampiyonası’nda görüşmek üzere” açıklamasını yaptı.

Ayşe Begün Onbaşı kimdir 

2001 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelen Ayşe Begüm Onbaşı, sporla henüz 3 yaşındayken tanıştı. O günlerde Akhisar’da bale eğitimi alan başarılı sporcu, İspanyol bale öğretmeninin dikkatini çekmesiyle birlikte, jimnastiğe yöneldi. Sporcu bir aileden gelen Ayşe Begüm, haftanın 5 günü evinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki antrenman salonuna giderek sporunu geliştirip, zaman içinde dünya çapında bir jimnastikçiye dönüştü. Spor kariyerinin yanı sıra Akhisar Anadolu Lisesi’nde öğrenimini sürdüren genç jimnastikçi, 11 yaşından bu yana milli formayı taşıyor.

Başarıları 

2015'te Meksika'da gerçekleşen Dünya Şampiyonası’nda 12-14 yaş grubunda mücadele veren başarılı sporcu, burada dünya üçüncüsü oldu. 2016’da Güney Kore’de düzenlenen Aerobik jimnastik Dünya Şampiyonası'nda ise 15-17 yaş grubunda altın madalyayla ülkemize dönerek, yeteneklerinin ve çalışmalarının karşılığını almayı başardı. Sonrasında da hem İspanya’daki Akdeniz Gençler Şampiyonası’ndan hem de Portekiz’de bir uluslararası turnuvadan üç altın madalya ile döndü. Dünya Şampiyonaları dışında yurt içinde ve yurt dışında katıldığı etkinliklerde 100’ün üzerinde madalya sahibi olan Ayşe Begüm, ülkemizin en çok gelecek vadeden sporcuları arasında yer alıyor.  

 

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