Bulgaristan'ın Plovdivkentinde gerçekleştirilecek olan '7. Plovdiv Aerobik Cimnastik Open Cup'a Manisa Büyükşehir Belediyespor adına katılacak olan Ayşe Begüm Onbaşı 15-17 yaş kategorisinde tek, çift ve trio stillerinde yarışacak.

13-17 Ekim tarihleri arasında yapılacak turnuvada Akhisarlı sporcu Ayşe Begüm Obaşı ile birlikte 15-17 yaş kategorisinde yine Manisa Belediyespor kulübünden sporcular Mehmet Ercoş ve Deniz Şahin de yarışmalara dahil olacak. Sporculara antrenörleri Gürkan Er, Emine Özkan ve Yasin Talay’ın eşlik edeceği, Akhisarlı sporcu Ayşe Begüm Onbaşı 15-16 Ekim (Cumartesi ve Pazar) günleri podyuma çıkacağı bildirildi.

Uluslararası yarışmalarda bugüne kadar 35 altın madalya kazanarak 'Madalya canavarı' olarak adlandıran Ayşe Begüm Onbaşı, Bulgaristan’da kulübü ve Akhisar adına yarışarak Türkiye’ye altın madalyalarla gelmek istediğini belirtti. Onbaşı, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini kaydederek, desteklerinden dolayı antrenörleri ve Manisa Büyükşehir Belediyespor’a teşekkür etti.

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