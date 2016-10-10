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Ayşe Begüm Onbaşı'nın yeni hedefi Bulgaristan

Güney Kore’de yapılan 14. Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda 15-17 yaş grupları arasında altın madalya kazanan Akhisarlı sporcu Ayşe Begüm Onbaşı altın madalya hedefiyle Bulgaristan’a gidiyor.

Ayşe Begüm Onbaşının yeni hedefi Bulgaristan

10 Ekim 2016 13:27

Bulgaristan'ın Plovdivkentinde gerçekleştirilecek olan '7. Plovdiv Aerobik Cimnastik Open Cup'a Manisa Büyükşehir Belediyespor adına katılacak olan Ayşe Begüm Onbaşı 15-17 yaş kategorisinde tek, çift ve trio stillerinde yarışacak.

13-17 Ekim tarihleri arasında yapılacak turnuvada Akhisarlı sporcu Ayşe Begüm Obaşı ile birlikte 15-17 yaş kategorisinde yine Manisa Belediyespor kulübünden sporcular Mehmet Ercoş ve Deniz Şahin de yarışmalara dahil olacak. Sporculara antrenörleri Gürkan Er, Emine Özkan ve Yasin Talay’ın eşlik edeceği, Akhisarlı sporcu Ayşe Begüm Onbaşı 15-16 Ekim (Cumartesi ve Pazar) günleri podyuma çıkacağı bildirildi.
Uluslararası yarışmalarda bugüne kadar 35 altın madalya kazanarak 'Madalya canavarı' olarak adlandıran Ayşe Begüm Onbaşı, Bulgaristan’da kulübü ve Akhisar adına yarışarak Türkiye’ye altın madalyalarla gelmek istediğini belirtti. Onbaşı, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini kaydederek, desteklerinden dolayı antrenörleri ve Manisa Büyükşehir Belediyespor’a teşekkür etti. 

Barış Gezici

Etiketler: Ayşe Begüm Onbaşı


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