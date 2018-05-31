Ayşe Kota: 'Türkiye’deki değişimi at gözlüğü takanlar göremez'

Gaziosmanpaşa Meydanı’nda geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla Türkiye’nin gündemine oturan 66 yaşındaki Ayşe Kota, İhbar Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Eski Türkiye ile Yeni Türkiye arasındaki farkları anlatan Kota, geçmişte yaşadıklarını anlattı. Kota, “Eski ile Yeni Türkiye arasında dağlar kadar fark var. Çöp yığınlarını mı anlatayım, hastanelerin rezil halleri mi, hava kirliliğini mi yoksa suların akmamasını mı? Musluğu açtığım zaman su yok, kapatmayı unutuyorum kalktığım zaman her yeri su basıyor. O hastane kuyruklarında, eczane kuyruğu, muayene kuyruğu ise ayrı. Benim eşim hastanede yattı verdikleri o ekmekleri hamam böceklerinden dolayı yiyemiyordum. O zaman Türkiye nüfusu gelişiyor dediler ama asıl şimdi nüfus gelişti. Şimdi hastaneye gittim, damadım da ameliyat oldu. O hastane sanki 5 yıldız bir otel. Bunları ancak at gözlüğü takanlar görmez” dedi.

“Osmanlı İmparatorluğunun hortlamasından korkuyorlar”

“Türkiye’de çok güzel şeyler oluyor” diyen Kota, “Terör olayları da olmasa, devletimiz teröristlerle de uğraşmak için o kadar para harcamasa dünyada biz var ya tek ülke oluruz. Osmanlı İmparatorluğunun hortlamasından korkuyorlar. Şimdiye kadar bunların hiçbirisi yapılamıyordu. Aylarca Cumhurbaşkanı seçilemiyordu. Sen o bakanlığı alacaksın ben bunu alacağı diye birbirini yemekten insanları düşünen yoktu. 16 yıldır bu tek parti başımızda hiç yapılmayan hizmetler yapıldı” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de demokrasinin alakası var”

Ayşe Kota, “Tüp kuyruğuna giriyorduk, tüp arabası gelirken resmen alkış yapıyorduk. Sanki tüp hacdan geliyordu. O tüp, yağ ve şeker kuyruklarına girip alamıyorduk. Şimdi marketlere bir gidiyorsun sanki kendimi Avrupa’da yaşıyorsun sanıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu demokrasi için Ankara’dan İstanbul’a yürüdü. Türkiye’de demokrasinin alası var. Sen hala ne demokrasisi arıyorsun? Kendi demokratik ise Muharrem İnce’yi genel başkan yaptırmadı da neden Cumhurbaşkanlığına adam gösterdi? Türkiye’nin içeride ve dışarıda çok düşmanları var. Allahım onlardan bizi korusun. 15 Temmuz’da ne yaptılar gördünüz. Ancak halkımız Cumhurbaşkanını seviyor ve güveniyor. Halkım sokağa çıkın dedi ve herkes sokağa çıktı. Biz 1 ay nöbet tuttuk. Benim evim köprüye yakın olsaydı, inanın tankların önüne önce ben çıkardım. Bizim burası vatanımız başka vatanımız yok. Burası ne kadar gelişirse o kadar mutlu yaşarız” diye konuştu. Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını da değerlendiren Ayşe Kota, "Demirtaş cumhurbaşkanı seçilse ne yapacak o terörist.Özerklik isteyecek. Ayrı bir Kürt devleti kurmak isteyecek. Türkiye'yi karıştırmak için elinden geleni yapıyorlar" dedi. Etrafımızın düşman dolu olduğunu söyleyerek, "Devlet Bahçeli'yi tebrik ediyorum. Hemen Cumhur ittifakını kurdu. Budur insanlık. Önemli olan zor durumda birlik beraberliktir. Vatan söz konusu olunca herkes birlikte olmalı.Bu muhalefetin işleri güçleri yıkmak. Tayyip Erdoğan'ı devirsinler de ne olursa olsun. Tayyip Erdoğan dünya lideri" dedi.

Doğan Can Cesur

