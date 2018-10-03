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Ayşe nine 111 yaşında

Ayşe nine 111 yaşında
Ayşe nine 111 yaşında

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Dünya Yaşlılar Günü’nde Muğla‘nın Menteşe ilçesi Gülağzı Mahallesi'nde yaşayan resmi kayıtlara göre 1907 doğumlu, 111 yaşında olan Ayşe Uçar’ı evinde ziyaret etti. Ziyarette Muğla’nın en yaşlı çınarı Ayşe Uçar’ın kızları Adile Demirtaş (92), Melek Bozkurt (88), Kadriye Daş (85) ve gelini Saadet Uçar (75) da annelerini yalnız bırakmadı.

Sağlığı ve sıhhati yerinde olan, geçmişe dönük çoğu anısını da hatırlayabilen Ayşe Uçar, “Çocukken okumak istiyordum ama okuyamadım, 4 çocuğum vardı, onları tütün tarlalarında büyüttüm. Şimdiki nesil çok rahat” dedi. Babasının onu çok sevdiğini ve o yıllarda askeriyenin develerine baktığını söyleyen Ayşe Uçar, bir sabah kendisinin uyurken babasının evden gittiğini, yoğun kar yağışı olduğu için develere bakan babasının karların altında kalarak vefat ettiğini anlattı. Geçen seneye kadar dağlarda kekik topladığını, yakacak odun yaptığını söyleyen Ayşe Uçar hayatta görmediğinin kalmadığını, eskisi gibi olsa gelen misafire bir sini baklava yaparak ağırlayacağını sözlerine ekledi. 

Başkan Gürün: “Yaşlanmak güzeldir” 

Dünya Yaşlılar Günü'nde Muğla'nın en yaşlı çınarının gölgesinde olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de 111 yaşındaki Ayşe nine ve 4 nesil ailesine sağlıkla daha nice mutlu yıllar diledi. Gürün, “Dünyaya gelmek, hayata başlamak kadar yıllar geçtikçe deneyim ve tecrübeler kazanarak yaşlanmak da çok özel bir durum. Hayatın akışı içerisinde zamanın nasıl geçtiğini anlamadan günler geçiyor ve bizler yaş alıyoruz. Yaşlanmak güzeldir ama ihtiyarlamamak, kendini ihtiyar hissetmemek gerekir. 1907 doğumlu, Türkiye'nin ve Muğla'mızın en uzun yaşayanı olarak kabul gören Ayşe Uçar belki de buna en güzel örneklerden biri. Bizleri güleryüzü ile karşılayan, bizleri anlattıkları ile geçmişe götüren en köklü çınarımız. Ailesinin anlattıklarına göre daha geçen yıla kadar dağlarda kekik toplayan Ayşe ninemiz hayat enerjisi ile kızlarına, torunlarına, herkese örnek bir büyüğümüz. Dünya Yaşlılar Günü'nde kendisini ziyaret ederek elini öptük. Ayşe ninemize kızları, torunları ile daha nice sağlıklı günler diliyor, Yaşlılar Günü'nü kutluyorum” dedi.  

Bekir Tosun

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