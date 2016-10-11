Geçen hafta Karpuzlu’da Kaymakamlığa başlayan 29 yaşındaki Ömer Faruk Güngen, ilçede düzenlenen bir programda konuşunca genç kaymakamı çok beğenen Aydın’ın Efe Ninesi Ayşe Tülü kürsüden inen kaymakama “Aferin oğlum güzel konuştun. Sen buranın muhtarı mısın? Diye sordu. Efe Nine’yi tanımadığı için şaşıran genç kaymakam “Ben Muhtar değil ilçenin kaymakamıyım” deyince Ayşe nine Kaymamın elini tutup yanaklarından öperek “Aferin san güzel konuştun. Seni beğendim” diyerek bir süre sarıldı. Yaşadıkları karşısında ne yapacağını şaşıran ve sıkılan genç kaymakam Ayşe Nine’nin bu halinin çok olağan olduğunu Cumhurbaşkanı’ndan bakanlara, siyasi parti liderlerinden valilere kadar herkese böyle davrandığını öğrenince rahatladı.