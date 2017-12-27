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Ayşe Öztürk’ün ismi yaşadığı sokağa verilecek

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sokak ortasında işten gelirken başından tabancayla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Ayşe Öztürk’ün ismi yaşadığı sokağa veriliyor.

Ayşe Öztürkün ismi yaşadığı sokağa verilecek

27 Aralık 2017 23:04

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Kazımdirik Mahallesi 29'uncu Sokak üzerinde ailesi ile birlikte oturan ve ilçede bir tekstil fabrikasında çalışan Ayşe Öztürk, 5 Aralık 2017 sabahında işten gelirken Alparslan İ. tarafından başından vurularak sokak ortasında öldürüldü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak 19 yaşında vahşice katledilen Ayşe Öztürk’ün ailesini ziyaret etti. Ziyarette Annesi Sevim Öztürk ve Babası Raşit Öztürk’e tekrardan baş sağlığı dileyerek, ailesine Ayşe Öztürk’ün yaşadığı sokağa ismini vererek yaşatma sözü verdi. 

Vedat Bayraktar
 

 

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