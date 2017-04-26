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Ayşe teyzenin elini ayağını zehirlediler

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki yürüme engelli Ayşe Küçük’ün her türlü işini gören 6 yaşındaki ’Lesi’ isimli doberman cinsi köpeği zehirlendi. Evinin bahçesine gömdüğü köpeğinin başında oğlu ile birlikte gözyaşı döken Ayşe teyze, yapanların cezasız kalmamasını istedi.

Ayşe teyzenin elini ayağını zehirlediler

26 Nisan 2017 10:22
Ayşe teyzenin elini ayağını zehirlediler - Tıkla İzle

Marmaris’e bağlı İçmeler Mahallesi’nde oğlu Ali Kırmızı (32) ile birlikte yaşayan yürüme engelli Ayşe Küçük’ün hayatı, 6 yıl önce yavru iken alıp beslediği doberman cinsi dişi köpeği Lesi’nin zehirlenmesiyle kabusa döndü. Engelli kadının küçüklükten eğittiği Lesi, su taşıyor, sahibinin pazardan aldığı eşyalarını taşımasına kadar her türlü günlük işlerini yapıyordu. Yeteneği bununla kalmayan zeki köpek, misafir ve evin oğlu Ali Kımızı eve döndüğünde kapıyı açıyor ve yorgun olduğu zaman ona masaj bile yapıyordu.

Küçük ailesinin yanı sıra mahalle sakinleri ve turistler tarafından da çok sevilen bir köpek olan Lesi, önceki gün kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından evin bahçesinde zehirlendi. Sahibi tarafından hemen veteriner hekime götürülen köpek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Lesi’nin ölümü Ayşe Küçük ve oğlu Ali Kırmızı’yı yasa boğdu. Köpeğin öldüğünü öğrenen mahalle sakinleri ve turistler de büyük üzüntü yaşadı.

Ayşe Küçük, eli ayağı olan köpeğini bahçede kazdığı mezara gömdü. Başından bir dakika bile ayrılmadığı köpeği için gözyaşı döken Küçük, "O benim her şeyimdi. Beni hayata bağlayan tek yardımcım oldu. Kocamı kanserden kaybettikten sonra bana yoldaş oldu. Markete alışverişime o gidiyordu. Ağzına 5 litrelik pet şişe veriyordum mahalleden bana su taşıyordu. Pazara beraber giderdik. Bu kadar akıllı bir hayvandan ne istediler? Yapanlar Allah’ından bulsun" diyerek tepki gösterdi.

Fırında çalışan Ali Kırmızı ise gözyaşlarını tutamayarak, “O hayvan olmanın ötesinde bir insan kadar akıllıydı. Ben işten geldiğimde kapıyı açar, yorgun olduğumda bana masaj yapardı. Köpeğimizi kıskandılar ve zehirlediler. Yapanlar cezasız kalmasın” diye konuştu.

Vural Efecik

Etiketler: marmaris, muğla


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Toplam Yorum (1)

  • neron11 : 26 Nisan 2017, Çarşamba 15:48
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    32 yaşındaki oğlu ne iş yaparmış merak ettim.
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