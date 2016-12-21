Kurban Bayramı'nın birinci günü evine gitmek üzere otobüse binen Ayşegül Terzi'ye tekme atan Abdullah Çakıroğlu’nun yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün saat 10.00'da Kartal Adliyesi'nde 40. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemeye çok sayıda avukat ile Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de katıldı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan Abdullah Çakıroğlu ile mağdur Ayşegül Terzi ise katılmadı. Ayşegül Terzi'nin avukatları, Abdullah Çakıroğlu’nun kaçtığını iddia ederek, yakalanmasını talep etti.

Abdullah Çakıroğlu’nun avukatı ise, sanığın bundan sonra Çekmeköy'de yaşayamayacağını, Trabzon'a gittiğini söyledi. Avukatı, Çakıroğlu’nun Çaykara'da Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldüğünü, burada yetkililerin yatılı tedaviye gerek olmadığını ilaç yazıp gönderdiğini söyledi. Avukat, müvekkilinin Adli Tıp Kurumuna sevkini isteyip tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mahkeme hakimi, sanık Abdullah Çakıroğlu'nun akıl hastası olup olmadığı, akıl hastası ise bu durumun ne zamandan beri sürdüğü, akıl hastalığının dava konusu olaya etkisinin ne olduğu ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalıp azalmadığının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumunda 3 haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınmasına karar verdi. Duruşma 18 Ocak’a ertelendi. Abdullah Çakıroğlu’nun 16 Ocak 2016'ta Adli Tıpta olmaması durumunda mahkeme tarafından yakalama ve tutuklama kararı verilecek.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, duruşma sonrası basın açıklaması yaptı. Platform üyeleri yaptıkları açıklamada, “Ayşegül Terzi kardeşimiz bundan birkaç ay önce şort giydiği için otobüste tekme atılmıştı, saldırıya uğramıştı. Sanık saldırgan Abdullah Çakıroğlu, ilk duruşmada ve ifadesinde şunu söylemişti, hiç unutmayalım bunları; ‘İslam’a uygun giyinmediği için yaptım. Yine yaparım’ demişti. Avukatı akli dengesinin yerinde olmadığını söylüyor ama her ifadesinde akli dengesi gayet yerinde. Çalıştığı iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışabiliyor. Demek ki akli dengesi yerinde. Abdullah Çakıroğlu, hiçbir gerekçe göstermeden bugün mahkemeye gelmedi. Kaçıyor mu bilemiyorum. Biz şunu söylemek istiyoruz arkadaşlar; bugünkü duruşmada akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. 18 Ocak’ta 3. duruşma gerçekleştirilecek. Biz yine burada olacağız. Kadına yönelik şiddet davalarında farklı bir hukuk işlemesi gerekiyor. Yasadaki boşlukların kadınlar lehine doldurulması gerekiyor. O tekmenin hesabını soracağız. Adliye koridorlarında davanın takipçisi olacağız” dedi.

Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer