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Aysel Gürel’in ölüm yıldönümü | Aysel Gürel kimdir?

Aysel Gürel’in bugün ölüm yıldönümü. Peki Aysel Gürel kimdir? Aysel Gürel ile ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde.

Aysel Gürelin ölüm yıldönümü | Aysel Gürel kimdir?

17 Şubat 2017 12:46

Aysel Gürel kimdir? Aysel Gürel’in bugün ölüm yıldönümü. Aysel Gürel 7 Şubat 1929 Denizli doğumludur. Sinema oyuncusu Müjde Ar ile sinema ve tiyatro oyuncusu Mehtap Ar'ın annesi olan söz yazarı Aysel Gürel, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümü mezunu olup, şarkı sözü yazarlığının yanı sıra edebiyat öğretmeni, tiyatro oyuncusu ve şairdi. Yakın çevresinde "Deli Aysel" olarak bilinirdi. Türk pop müziğinde hit olmuş şarkıların bestecisi olarak bilinen Aysel Gürel'in ölümünden sonra evinde yirmi binin üzerinde şarkı sözü bıraktığı bilinmektedir. Bu sözlerden biri ise ölümünün ardından Aysel Gürel'in evini kiralayan kiracı sayesinde Tarkan'a iletilip albümde çıkış şarkısı olan "Sevdanın Son Vuruşu" isimli şiirdir.

AYSEL GÜREL KİMDİR?

Günümüzde hala şarkı sözleri çeşitli sanatçılar tarafından bestelenen Aysel Gürel'in yazdığı şarkılar Türk Pop'unu uzun süre besleyecek kadar büyük bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Ölümünden sonra Burcu Güneş, Yonca Lodi, Tarkan gibi sanatçılar Aysel Gürel'in yazdığı sözleri bestelemişlerdir. Yine Türk Pop'una bıraktığı en önemli eserleri 2013 yılında, ölümünden sonra Aysel'in isimli saygı albümünde daha önce şarkılarını seslendiren sanatçılar tarafından söylenmiştir.

Etiketler: aysel gürel


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