Diğer
Kategoriler

Aysel Tuğluk, Figen Yüksekdağ ile görüştü

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı cezaevinde ziyaret etti.


07 Aralık 2016 18:46

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Norveç Sosyalist Sol Parti Başkanı Audun Lysbakken ve avukatlar Kandıra Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etmek için geldi. Cezaevine sadece Aysel Tuğluk ve avukatlar alındı.

Cezaevi ziyareti çıkışında açıklamalarda bulunan ve Figen Yüksekdağ’ın mesajını ileten Aysel Tuğluk, “'Bize yapılan bu tutuklama, cezaevindeki uygulamalar demokrasinin hapsedilmesidir, özgürlüklerin hapsedilmesidir. Birlikte yaşamın hapsedilmesidir. Dostlarımız, halklarımız şunu bilsin, biz içeride de dışarıda olsak aynı şeklide mücadeleyi devam ettireceğiz. Bu mücadele sonuç verene halklarımıza verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Cezaevinde olabiliriz ama hiçbir şekilde mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Biz demokrasi, özgürlük, barış mücadelesi veriyoruz. Dışarıda bulunan halkımız da bu çerçevede bir sahiplenmeye karşı mücadele göstermesi gerekiyor' dedi. 'Umut ediyoruz ki Türkiye bu gerginliklerden bir an önce kurtulur. Biz Türkiye’nin yararına olan, demokrasine, özgürlüklerine olan her türlü oluşun yanındayız' dedi. Bizim meselemiz Türkiye meselesidir. Halkımızın yararına olan her türlü şeyin mücadelesini vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Açıklamanın ardından heyet cezaevi önünden ayrıldı. 

Kaan Kızıl
 

Etiketler: Aysel Tuğluk, Figen Yüksekdağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç