HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Norveç Sosyalist Sol Parti Başkanı Audun Lysbakken ve avukatlar Kandıra Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etmek için geldi. Cezaevine sadece Aysel Tuğluk ve avukatlar alındı.

Cezaevi ziyareti çıkışında açıklamalarda bulunan ve Figen Yüksekdağ’ın mesajını ileten Aysel Tuğluk, “'Bize yapılan bu tutuklama, cezaevindeki uygulamalar demokrasinin hapsedilmesidir, özgürlüklerin hapsedilmesidir. Birlikte yaşamın hapsedilmesidir. Dostlarımız, halklarımız şunu bilsin, biz içeride de dışarıda olsak aynı şeklide mücadeleyi devam ettireceğiz. Bu mücadele sonuç verene halklarımıza verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Cezaevinde olabiliriz ama hiçbir şekilde mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Biz demokrasi, özgürlük, barış mücadelesi veriyoruz. Dışarıda bulunan halkımız da bu çerçevede bir sahiplenmeye karşı mücadele göstermesi gerekiyor' dedi. 'Umut ediyoruz ki Türkiye bu gerginliklerden bir an önce kurtulur. Biz Türkiye’nin yararına olan, demokrasine, özgürlüklerine olan her türlü oluşun yanındayız' dedi. Bizim meselemiz Türkiye meselesidir. Halkımızın yararına olan her türlü şeyin mücadelesini vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Açıklamanın ardından heyet cezaevi önünden ayrıldı.

Kaan Kızıl